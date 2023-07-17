أستراليا..العثور على هيكل عظمي لحورية على الشاطئ

عثرت امرأة أسترالية على هيكل عظمي لحيوان يذكرها بحورية البحر.

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وتشير LADBible، إلى أن المرأة أبلغت الجهات المسؤولة بالهيكل العظمي الذي عثرت عليه على الشاطئ وبدأ الخبراء بدراسته.

ووفقا لبوبي أوتوس (34 عاما) التي عثرت على هذا الهيكل ونشرت الصورة التي التقطتها على شبكات التواصل الاجتماعي، هذه البقايا العظمية تبدو وكأنها تعود لحورية البحر.

وتقول: "شاهدنا عندما كنا نبحث على الشاطئ عن مكان لننصب فيه خيمتنا، جمجمة شبيه بجمجمة البشر. وتبدو العظام وكأنها تعود لحورية".

وتشير المرأة إلى أن طول المخلوق الذي عثرناعليه يبلغ حوالي مترين. وبعد ان نشرت صورة هذا المخلوق في شبكات التواصل الاجتماعي طلبت من الجميع توضيحا له. وفعلا نشر الكثيرون تخميناتهم. لكن البروفيسورة هيلين مارش من جامعة جيمس كوك بددت شكوك الجميع.

ووفقا لها، هذه العظام تعود على الأرجح إلى فقمة. ولكن بعد دراستها بصورة مفصلة سيمكننا تحديد لمن تعود بدقة عالية.

المصدر: gazeta.ru