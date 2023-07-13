"مخلوق من الجحيم" عثر عليه في أستراليا يصدم العالم والعلم يكشف ماهيته

تمكن العلماء من تحديد ماهية الحشرة الغريبة التي عثر عليها في غرب أستراليا وأطلق عليها اسم "مخلوق من الجحيم".

وقد أثارت الحشرة المرعبة جدلا واسعا بعد انتشار مقطع فيديو لها على "تيك توك"، أظهرها وهي تقوم بحركات عدوانية وخطيرة بمظهرها الذي يجمع بين الحشرة والعقرب.

شوهدت الحشرة الغريبة في الفيديو وهي تحرك ذيلها وتضربه في الأرض. وبدا المخلوق ذو اللون الرمادي المائل إلى الزرقة وكأن له أجنحة وأرجلا خلفية طويلة تمكنه من التحرك ذهابا وإيابا بطريقة مهددة بالخطر، بحسب ما ذكره موقع News.com .au.

وقد حصد مقطع الفيديو على "تيك توك" نحو 11 مليون مشاهدة، وأثار الرعب في أوساط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ليس فقط في أستراليا، بل في جميع أنحاء العالم.

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وادعى المستخدم الذي التقط الفيديو أنه رصد المخلوق الغريب في بلدة لافيرتون في غرب أستراليا، على بعد 950 كيلومترا شمال شرق بيرث.

وأثارت الحشرة الغريبة جدلا واسعا حيث أشار عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تبدو مثل المخلوقات التي يمكن رؤيتها في أفلام الرعب.

وعلى الرغم من أن ماهية هذا المخلوق الغامض قد تبدو مربكة، إلا أن عالم الحشرات في متحف أستراليا الغربية نيكولاي تاتارنيك قدم الإجابة أخيرا في تصريح لموقع news.com.au: "هذه حشرة عصوية، من عائلة الشبحيات (أو العصويات Phasmatidae)، وهي آكلات أعشاب وليست سامة".

وكما اتضح، فإن المخلوق ذا المظهر المرعب غير ضار تماما، وفقا لخبراء الحشرات.

وأوضح أنه جنبا إلى جنب مع التمويه المميز، تنخرط بعض أنواع الحشرات العصوية في عروض التهديد "لدرء اعتداء الحيوانات المفترسة المحتملة".

وأضاف تاتارنيك: "العرض المرعب في الفيديو خدعة، لكنها خدعة فعالة حقا".

المصدر: ديلي ميل