 
مباشر

شاب سعودي يثير جدلا كبيرا بعد إعلانه شراء ساعة يد بـ 1.8 مليون دولار (فيديو)

متفرقات

شاب سعودي يثير جدلا كبيرا بعد إعلانه شراء ساعة يد بـ 1.8 مليون دولار (فيديو)
RT / Twitter
شاب سعودي يثير الجدل بعد إعلانه شراء ساعة يد بـ 1.8 مليون دولار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vp0l

أثار شاب سعودي جدلا كبيرا بعد إعلانه شراء ساعة يد بنحو 7 ملايين ريال سعودي (1.8 مليون دولار أمريكي).

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شاب وهو يشتري ساعة اليد باهظة الثمن.

ووثق الفيديو دخول الشاب إلى المتجر وانتقائه ساعة نالت إعجابه حيث سأل عن ثمتها الذي قدر بـ7 ملايين ريال سعودي.

وطلب الشاب السعودي من البائع أن يرتدي ساعة اليد قبل إتمام عملية الشراء، كما طلب من متابعيه تقييم ما إذا كانت الساعة تستحق هذا المبلغ الضخم.

وبعد إتمام عملية الشراء خرج من المتجر واستمر في تصوير الساعة وهي في معصه، وعلق قائلا: "ما شاء الله تبارك الله".

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا