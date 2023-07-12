بعد مرور 27 ساعة على سقوطه.. الدفاع المدني السعودي ينشر لقطات لانتشال جثة شخص وقع في بئر (فيديو+صور)

تمكنت قوات الدفاع المدني التابعة للمدينة المنورة من انتشال شخص سقط في بئر ارتوازية في مزرعة شرقي المدينة المنورة، حيث لقي حتفه على إثر الحادثة.

ذكرت ذلك، اليوم الأربعاء، المديرية العامة للدفاع المدني في "المنوّرة" عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، داعية له بالرحمة.

وأظهرت لقطات فيديو مشاهد للشخص الذي سقط وهو ملقى أسفل البئر.

الدفاع المدني السعودي" مستمرة لإنقاذ باكستاني سقط في #بئر_ارتوازية بمزرعة شرق المدينة المنورة. pic.twitter.com/O4eOCD39OP — 🇰🇼حامد الهاملي. (@hamad_al_hamle) July 12, 2023

وأعلن الدفاع المدني السعودي أن عمليات البحث استمرت 27 ساعة تخللها حفر خندق مواز للبئر في محاولة لانقاذ حياة الشخص العالق وهو مقيم.

وتشترط السلطات السعودية عددا من الضوابط لحفر واستخدام الآبار.

وتتضمن التعليمات عدم السماح لأي شخص بحفر بئر مهما كان نوعها إلا برخصة صادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع تحديد مدة صلاحية الرخصة بعام واحد قابلة للتجديد.

كما يوجد اشتراطات ومتطلبات تصحيح وضع الآبار المحفورة بدون رخصة.

المصدر: RT