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بعد مرور 27 ساعة على سقوطه.. الدفاع المدني السعودي ينشر لقطات لانتشال جثة شخص وقع في بئر (فيديو+صور)

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بعد مرور 27 ساعة على سقوطه.. الدفاع المدني السعودي ينشر لقطات لانتشال جثة شخص وقع في بئر (فيديو+صور)
الدفاع المدني بالمدينة المنورة يعلن وفاة شخص بعد سقوطه في بئر
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تمكنت قوات الدفاع المدني التابعة للمدينة المنورة من انتشال شخص سقط في بئر ارتوازية في مزرعة شرقي المدينة المنورة، حيث لقي حتفه على إثر الحادثة.

ذكرت ذلك، اليوم الأربعاء، المديرية العامة للدفاع المدني في "المنوّرة" عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، داعية له بالرحمة.

وأظهرت لقطات فيديو مشاهد للشخص الذي سقط وهو ملقى أسفل البئر.

بعد مرور 27 ساعة على سقوطه.. الدفاع المدني السعودي ينشر لقطات لانتشال جثة شخص وقع في بئر (فيديو+صور)

وأعلن الدفاع المدني السعودي أن عمليات البحث استمرت 27 ساعة تخللها حفر خندق مواز للبئر في محاولة لانقاذ حياة الشخص العالق وهو مقيم.

وتشترط السلطات السعودية عددا من الضوابط لحفر واستخدام الآبار. 

وتتضمن التعليمات عدم السماح لأي شخص بحفر بئر مهما كان نوعها إلا برخصة صادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع تحديد مدة صلاحية الرخصة بعام واحد قابلة للتجديد. 

كما يوجد اشتراطات ومتطلبات تصحيح وضع الآبار المحفورة بدون رخصة.

المصدر: RT

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