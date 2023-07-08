السعودية.. "جسم طائر غير معروف" يعبر سماء المملكة وسط تساؤلات كثيرة وخبير فلكي يوضح (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأجسام مضيئة تعبر سماء السعودية، ما أثار التساؤلات.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو، حيث يظهر فيه جسم وصفه البعض بالـ"الغريب" في سماء السعودية، في حين وثق المقطع خطا ضوئيا بشكل مستقيم، ويتحرك بسرعة في الفضاء.

وأثار المقطع حيرة المستخدمين، إذ قال أحدهم إنه "ظاهرة غريبة"، فيما وصفه آخرون بـ"الجسم الفضائي الغريب"، وسط تساؤلات كثيرة.

4:20 دقيقه فوق سماء القصيم .ناس يقولون مركبة فضائية وناس يقولون شهاب وننتظر الخبر pic.twitter.com/bNK5xDiEvQ — خالد الحربي (ابو ريفان) (@gs_t87) July 8, 2023

سبحان الله شيء غريب .. pic.twitter.com/QmBwdzGhAU — ‌ MAHA (@maha__m333) July 8, 2023

من جهته، شرح الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، طبيعة هذه الأجسام، حيث نشر مقطع الفيديو على حسابه في "تويتر" معلقا عليه بالقول إنها "أقمار ستار لينك الفضائية تعبر السماء فجر هذا اليوم السبت، وتشاهد من عدة مناطق".

أقمار ستار لنك الفضائية تعبر السماء فجر هذا اليوم السبت وتشاهد من عدة مناطق

*مقطع متداول pic.twitter.com/ifpOcMJIU2 — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) July 8, 2023

المصدر: RT