السعودية.. سقوط مركبة من أعلى جسر "التوحيد" في جيزان (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو يوثق سقوط مركبة من أعلى جسر "التوحيد" في جيزان.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع فيديو أظهر انقلاب المركبة على أحد جانبيها، في وقت تصاعدت أعمدة الدخان منها.

وتجمع عدد من الأشخاص الذين شاهدوا السيارة وهي تسقط من أعلى الجسر، حيث أكد أحدهم أن السيارة سقطت أمام عينيه.

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سقوط سيارة من اعلى جسر التوحيد في جيزان ..#جازان_الانpic.twitter.com/5FhM4OWay8 — جازان الان (@jazannow) July 8, 2023

وعلق أحدهم على المقطع قائلا: "الله يستر وإن شاء الله ما تكون الإصابة كبيرة"، وأضاف آخر غاضبا: "بدل التصوير أسعفوه.. وصلنا لمرحله التصوير أهم من الأشخاص".

المصدر: RT