"أخجل من معرفة ذلك في سن الأربعين".. معلومة صادمة لعشاق هذا النوع من الشوكولاتة!

إذا كانت "تويكس" هي الشوكولاتة المفضلة لديك فتمالك نفسك، لأنه تم أخيرا الكشف عن معنى العلامة التجارية هذه الصادم.

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قطعتان من البسكويت تغطيهما طبقة من الكراميل وشوكولاتة الحليب، يلفها غلاف ذهبي ومثالية للمشاركة، هذه هي "تويكس" التي يعشقها الملايين والأكثر مبيعا في العالم على الإطلاق.

تم تقديم "تويكس" في بريطانيا عام 1967، ودخلت السوق الأمريكية عام 1979، لكن لم يدرك العديد من المعجبين أنها لم تكن مجرد اسم مصطنع للشوكولاتة، بل تمثل شيئا أعمق.

كشف القائمون على "تويكس" أخيرا المعنى الكامن وراء الاسم خلال محادثة على "تويتر"، حيث سأل أحد المعجبين عما إذا كانت كلمة "تويكس Twix" هي اختصار لـ"twin biscuit sticks"، وطلب تأكيد أو نفي ذلك.

فأجاب المسؤول عن صفحة الشركة على "تويتر" بأن المستخدم كان "قريبا"، لكن ليس صحيحا تماما وقال: "إنها اختصار للعصا المزدوجة".

وهنا كانت الصدمة، حيث شعر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنهم أمضوا سنوات يأكلون تلك الشوكولاتة دون معرفة حقيقة اسمها.

فقال أحدهم: "تعتقد أنك تعرف كل شيء، وبعد ذلك.."، وأضاف آخر: "أشعر بالخجل من أن هذا يحدث لي في سن الأربعين".

وهناك المزيد لتعرفه عن هذه الشوكولاتة الشعبية، لأن هناك أيضا رسالة مخفية في شعار Twix ربما لم تلاحظها من قبل.

ففي النقطة الموجودة أعلى علامة "I" في شعار Twix، سترى شيئا يشبه زر الإيقاف المؤقت، مع وجود خطين عموديين بجوار بعضهما البعض. ومع ذلك، أشار المعجبون إلى أنهم يعتقدون أن الخطوط عبارة عن تفسير للمنتج نفسه، الذي يباع بإصبعين في حزمة واحدة، لكن يبقى الأمر غامضا ولم تكشف عنه الشركة بعد.

المصدر: ميرور