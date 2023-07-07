حارس لاعب فرنسي مشهور يعتدي على بريتني سبيرز! (صور)

قالت نجمة البوب ​​بريتني سبيرز، إنها تعرضت للصفع في لاس فيغاس من قبل أحد أفراد فريق الأمن الخاص باللاعب فيكتور ويمبانياما.

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وأوضحت سبيرز في منشور لها عبر تطبيق "إنستغرام"، أنها شاهدت مساء الأربعاء اللاعب الفرنسي، المتواجد حاليا في نيفادا للعب أول مباراة له مع فريق سان أنطونيو سبيرز، عند مدخل أحد المطاعم.

وقالت: "قررت الاقتراب منه وتهنئته على نجاحه. نظرا لوجود الكثير من الضوضاء، فقد ربت على كتفه لجذب انتباهه، فصفعني حارسه الشخصي دون النظر إلى الوراء".

وأضافت أن الضربة "كادت أن تسقطني على الأرض وحطمت نظارتي".

وبحسب موقع "TMZ"، الذي كشف المعلومات، اشتكت سبيرز على المعتدي. وأكد مصدر في إنفاذ القانون أن الشرطة بدأت تحقيقا في الحادث، وتمكنت بالفعل من التعرف على المهاجم، وهو داميان سميث، مدير الأمن في نادي سان أنطونيو.

وتقول المصادر إن هذه القضية لا يتم التعامل معها كقضية جنائية، ووفقا للبيانات الأولية، فإن سميث لم يحاول إلحاق الأذى بالمغنية، بل دافع عن فيمبانياما البالغ من العمر 19 عاما.

المصدر: TMZ