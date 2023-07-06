إسبانيا.. إصابات خطيرة بعد قفزة رهيبة لثور هائج انتقاما من معذبيه (فيديو)

قفز ثور هائج في إسبانيا فوق الحواجز المقامة بينه وبين الجمهور الذي يقوم باستثارته وتعذيبه، كما جرت العادة في مثل هذه الرياضات الشعبية بإسبانبا، فنجم عن ذلك إصابة شخصين بجروح خطيرة.

وانتقم الثور الغاضب من الجمهور الغفير الذين كانوا يضايقونه بالعصي والأعلام الملونة والصراخ، حيث قفز بصورة غير متوقعة فوق الحاجز الخشبي الواقي الذي يفصله عن الجماهير.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة وقعت خلال العيد السنوي التقليدي الذي يقيمه الإسبان بتنظيم مباراة تتمثل في سباق مع الثيران.

المصدر: RT