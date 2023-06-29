استخدام طيور البطريق "المثلية الجنس" لتعليم أطفال أستراليا عن الحياة الجنسية في إجراء مثير للجدل!

يتعاون اتحاد المعلمين في نيو ساوث ويلز مع حوض أسماك في سيدني لتطوير خطط دروس LGBTQ بناء على اثنين من طيور البطريق Gentoo المثلية الجنس.

وأصبحت طيور البطريق Gentoo رمزا للمثليين من نوع ما، حيث أعطى حوض أسماك لندن صغيرا "محايدا بين الجنسين" لزوج من الطيور السحاقية منذ عدة سنوات.

وفي إعلان على صفحتها على "فيسبوك" في وقت سابق من هذا الشهر، قالت منظمة المعلمين إنها توصلت إلى ستة خطط دروس بناء على العلاقة الجنسية المثلية لطيور البطريق، والتي يمكن للطلاب إكمالها إما في الفصل أو في حوض الأحياء المائية Sea Life Sydney.

وتستهدف الدورة التدريبية المكثفة في النشاط الجنسي للطيور طلاب K-2، أو أولئك الذين تقل أعمارهم عن ثماني سنوات، وفقا لعرض تشاركه المنظمة.

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ووفقا لـ Sea Life Sydney، بدأ Sphen and Magic "في تطوير رابطة قوية في عام 2018 ولا تنفصل عن بعضها قبل موسم التكاثر". وأعطى الموظفون للزوج بيضة مزيفة للسماح لها بالتدرب على الحضانة، قبل تكليفها ببيضة احتياطية من زوج من طيور البطريق من جنسين مختلفين.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، نجح الزوج في فقس صغير أطلق عليه Sea Life Sydney اسم Sphengic. وتعاون حوض الأسماك مع اتحاد المعلمين في نيو ساوث ويلز من قبل، باستخدام عائلة Sphen and Magic للمثليين "لدمج المزيد من محتوى LGBTQI + والعائلات المتنوعة في مناهج نيو ساوث ويلز".

وتمت ملاحظة العلاقات بين أفراد الجنس نفسه من طيور البطريق Gentoo في حدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية في أستراليا والدنمارك وألمانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وغالبا ما استفاد حراس الحديقة من الظاهرة، مستخدمين الحيوانات لتعليم قبول مجتمع المثليين للزوار الصغار.

وبدلا من امتلاك ميل داخلي للجنس نفسه، جادل العلماء بأن طيور البطريق Gentoo مدفوعة معا بخيارات محدودة للتزاوج من جنسين مختلفين، وتبقى معا لأن يقوم ذكور وإناث طيور البطريق Gentoo بنفس الواجبات الأبوية - على عكس معظم الحيوانات.

المصدر: RT