كان يصلي ويتابع "التكبيس والدعم".. رجل يثير جدلا بعد أن وثق صلاته في بث مباشر على "تيك توك"

انتشر فيديو على مواقع التواصل لشخص يؤدي الصلاة داخل مسجد، بينما قرر أن يوثق هذه اللحظة ببث مباشر على "تيك توك"، ليظهر الشخص في مواجهة الكاميرا مباشرة وهو يصلي.

والشخص الذي ظهر في الفيديو يبدو عليه عدم التركيز في الصلاة، حيث أنه كان يتابع بعينيه تفاعل المتابعين معه، فيما يعرف على تيك توك بـ"التكبيس" وإرسال الهدايا والدعم. وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مدى صحة صلاته، والأسباب التي تدفعه في لحظة كتلك أن يوثق العبادة من داخل مسجد.

وعلق عدد من المتابعين على الفيديو المتداول. وواجه الشخص انتقادات كثيرة على تصرفه، خاصة مع وضوح تركيزه مع المتفاعلين على الفيديو أكثر من تركيزه مع الصلاة.

تافه وشكله كريه . لا احترم بيت الله ولا احترم وقوفه بين يدي الله ولا حتى احترم سنه هذا النطع ولاحتى صلى صح . التشهد بصباعه الشمال وشغال حركات مسح وجه واصابع ايده اليمين ما توقفت عن الحركه.دا عمره ما صلى ركعه واحده وعموما الله لا يجعله يصلي المهم يحترم بيت الله — Mn Elakher (@Ayamsooda) June 27, 2023

وجه المنافق الدجال واضح سبحان الله

وجهه كريه الله لايبلانا — Ibrahem Alrowli (@alrowli_i) June 27, 2023

المصدر: RT