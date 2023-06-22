"تيتان" تأبى الصعود.. أكبر وأصغر وجنسيات ضحايا غواصة استكشاف "تايتنيك"

أبت غواصة "تيتان" إلا أن تكرر مصير طريدتها سفينة "تايتنيك" بعد 111 عام على غرقها في أعماق المحيط الأطلسي، ويذوب معها خمسة ضحايا من الناس غير العاديين من أصحاب المال والشهرة.

وتناقلت وسائل الإعلام ما ذكرته شركة "أوشنغيت" المشغلة للغواصة الغائصة دون رجعة، في بيانها أنها تعتقد الآن أن رئيسها (الشركة المنظمة للرحلة) ستوكتون راش، وشاهزادا داود 48 عاما (مليونير من أصل باكستاني) وابنه سليمان داوود 19 عاما، والملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، 58 عاما، والمقيم في دبي والمستكشف الفرنسي بول-هنري نارجوليه (77 عاما)، قد ماتوا للأسف.

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وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت شركة OceanGate عن اعتقادها بأن ركاب غواصة الأعماق التي كانت متجهة إلى حطام "تيتانيك"، قد لقوا حتفهم.

ونقلت "سي إن إن" عن بيان للشركة: "كان هؤلاء الرجال مستكشفين حقيقيين يتشاركون روح المغامرة المميزة، وشغفا عميقا لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها".

وذكرت "سي إن إن" الأمريكية أن الحطام الذي تم العثور عليه في المحيط الأطلسي، يعتقد أنه جزء من غواصة "تيتان" المفقودة.

بدورها، نقلت قناة "سكاي نيوز" عن خبير وأحد معارف أفراد الطاقم، أن القطعتين من الغواصة المفقودة، هما "إطار الدخول واللوحة الخلفية للغواصة".

المصدر: RT + وكالات