تغريم إعلامية كويتية بتهمة الإساءة إلى الفنان المصري أحمد بدير

وجهت سارة ابنة الفنان المصري أحمد بدير، الشكر للقضاء الكويتي بعدما قضت المحكمة بتأييد تغريم الإعلامية الكويتية مي العيدان بـ4200 دينار كويتي بتهمة الإساءة إلى بدير.

ونشرت سارة تدوينة عبر حسابها الخاص على شبكة "فيسبوك" قالت فيها: "في يوم من الأيام لا بيا ولا عليا اتفاجأت ببوست مهين تم فيه استخدام صورتي للإساءة لأبويا بطريقة فيها قلة ذوق وتنمر وقلة أخلاق، وساعتها قلت مش هسكت وهاخد حقي، وأنتي طلعتي كملتي واتريقتي أكتر لما عرفتي أننا أخدنا إجراء قانوني وقولتي بالحرف "ما بيطلع معه شي".

وأضافت سارة: "القضاء الكويتي أنصفنا وجاب حقنا في التمييز وساعتها برضه قلتي دي 500 دينار مدفوعة للدولة مش ليهم، وكملتي برضه استفزاز، مع إن الموضوع بالنسبة لنا مكنش فلوس ولا مادة، كان سعيا ورا الحق الأدبي ورد اعتبار، إنما برضه تماديتي في الإساءة واتهمتينا بصفات لا تصح ولا تجوز".

وتابعت قائلة: "وعشان كده كان لازم الدرس يبقى قاسي المرة دي، وأظن الحكم دا المرة دي بتعويض مادي عشان كنتي بتتكلمي دايما بمنتهى الثقة باسم القضاء الكويتي وتقولي والله ما هياخدوا مني جنيه".

واختتمت تدوينتها بالقول: "ألف شكر للقضاء الكويتي، كرامة الإنسان قيمة وشيء لا يمكن المساس به أبدا".

ويذكر أن الأزمة بين الفنان أحمد بدير والإعلامية مي العيدان بدأت منذ أكثر من عامين، بعد أن نشرت الإعلامية الكويتية صورة تجمع أحمد بدير بابنته عبر حسابها بموقع "إنستغرام" وعلقت عليها قائلة: "والله طلعت بنته مُزّه.. بنت الأقرع" ليقرر بدير مقاضاة مي العيدان والمطالبة بتعويض مادي.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري