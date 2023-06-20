حقيقة فيديو صياد شجاع يصارع قرش الغردقة في مصر (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، ادعى ناشروه أنه وثق مشهد شاب يقفز في الماء ويصطاد سمكة قرش الغردقة المفترسة، التي قتلت سائحا روسيا.

وتبين أن الفيديو قديم ولا علاقة له بالحادثة الأليمة، التي راح ضحيتها سائح روسي في الغردقة.

ويظهر في الفيديو شاب يقفز من مركب إلى البحر ثم يقبض على سمكة قرش كبيرة، حيث جاء في التعليقات المرافقة للفيديو "لحظة اصطياد صياد مصري قرش الغردقة".

وكشف البحث عن مقطع الفيديو على محركات البحث، بأنه نشر قبل سنوات، ما ينفي أن يكون حديثا مثلما زعم أصحاب المنشورات.

ويمكن العثور على الفيديو المتداول، الذي يعود للعام 2019، على صفحات مواقع التواصل مرفقا بتعليقات مختلفة.

المصدر: أ ف ب