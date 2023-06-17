حسن الخاتمة.. أربعيني يتوفى محتضنا المصحف داخل مسجد في مصر (صورة)

تداول نشطاء ومدونون في مصر صورا لأربعيني من محافظة البحيرة وافته المنية أثناء قراءة القرآن الكريم داخل المسجد يوم الجمعة.

وظهر الأربعيني في مشهد مهيب عن حسن الخاتمة وهو يحتضن المصحف.

وقدم عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التعازي ونشروا أدعية، وقاموا بمشاركة الصور على حساباتهم تحت عنوان "حسن الختام".

ونعى نجل شقيق المتوفي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال إن "عمه أحمد فؤاد البيشبيشي في ذمة الله".

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري