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حسن الخاتمة.. أربعيني يتوفى محتضنا المصحف داخل مسجد في مصر (صورة)

متفرقات

حسن الخاتمة.. أربعيني يتوفى محتضنا المصحف داخل مسجد في مصر (صورة)
Gettyimages.ru
مصر
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تداول نشطاء ومدونون في مصر صورا لأربعيني من محافظة البحيرة وافته المنية أثناء قراءة القرآن الكريم داخل المسجد يوم الجمعة.

وظهر الأربعيني في مشهد مهيب عن حسن الخاتمة وهو يحتضن المصحف.

حسن الخاتمة.. أربعيني يتوفى محتضنا المصحف داخل مسجد في مصر (صورة)

وقدم عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التعازي ونشروا أدعية، وقاموا بمشاركة الصور على حساباتهم تحت عنوان "حسن الختام".

ونعى نجل شقيق المتوفي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال إن "عمه أحمد فؤاد البيشبيشي في ذمة الله".

حسن الخاتمة.. أربعيني يتوفى محتضنا المصحف داخل مسجد في مصر (صورة)

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

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