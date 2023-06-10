مصر.. كشف أثري عن بئر "السيّدة عائشة" من بين 17 اكتشافا مماثلا (فيديو)

كشف عالم الآثار الإسلامية في كلية الآثار جامعة القاهرة مختار الكسباني تفاصيل اكتشاف بئر أثرية مملوكية أثناء تطوير "منطقة السيدة عائشة"، وهي واحدة من آبار محفورة بمحاذاة سور القلعة.

وقال الكسباني خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم": "هذه البئر واحدة من 17 بئرت محفورة بمحاذاة سور القلعة".

وأضاف: "بجوار سور القلعة كان هناك خندق ينساب إليه الماء في حالة حدوث أي عدوان على القلعة لمنع وصول الأعداء إلى أسوار القلعة"، لافتا: "حفروا 17 بئرا، وهي آبار موقعة على خرائط مساحية في عام 1900 و1945 وآخرها كان في عام 2003".

وأردف قائلا: "هذه الآبار تم ردمها وتغطيتها عندما شُق طريق صلاح سالم عام 1956".

واختتم: "من المتوقع أن نجد آبارا أخرى تتراوح بين 10 أمتار و17 مترا تحت مستوى الأرض الحالية".

المصدر: صدى البلد