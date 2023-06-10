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لعدم مراعاة شروط السلامة.. مصرع 5 عمال في انهيار جدار مصنع نسيج بالمغرب

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لعدم مراعاة شروط السلامة.. مصرع 5 عمال في انهيار جدار مصنع نسيج بالمغرب
Globallookpress
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ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار جانب من مصنع نسيج بضواحي الدار البيضاء في المغرب، قبل يومين، إلى 5 قتلى، بحسبما أفادت به، اليوم السبت، نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وقال فرع النسيج والألبسة التابع لهذه النقابة في بيان إن "الفاجعة أودت بحياة خمسة عمال". حيث وقعت فجر الخميس الماضي إثر "انهيار جزئي لبناية شركة متخصّصة في النسيج"، وفق ما أوضحته السلطات المحلية حينها.

وكانت السلطات ذاتها قد أفادت بسقوط قتيلين في الحادث وإصابة آخرين بجروح بالغة، مشيرة أيضا إلى أن فرق الإنقاذ كانت تحاول إخراج 3 عمال من تحت الأنقاض.

وأوضحت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هؤلاء العمال كانوا يشييدون "أربعة طوابق إضافية فوق المعمل، في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها لا تحترم الشروط الأدنى للسلامة والصحة المهنية".

وعلى إثر ذلك، طالبت بملاحقة كل المسؤولين عن "السماح" لصاحب المبنى بتشييد تلك الطوابق الإضافية.

وكانت السلطات المحلية أعلنت الخميس فتح تحقيق بإشراف النيابة العامة لتحديد أسباب الحادث.

المصدر: أ ف ب

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