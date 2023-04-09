انهيار مبنى سكني في مرسيليا الفرنسية (فيديو)

أعلن مسؤولون أن انهيار مبنى من أربعة طوابق في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا الليلة الماضية خلف إصابتين على الأقل، بينما يعيق الحريق رجال الإنقاذ في البحث عن الضحايا المحتملين.

وقال عمدة مرسيليا بينوا بايان للصحفيين إن انهيار المبنى في منطقة لا بلين بوسط مرسيليا وقع بعد منتصف اللليل بقليل، وإن أضرارا لحقت بأجزاء من المبنيين المجاورين.

وأضاف: "يوجد حاليا حريق في أنقاض مبنى رقم 17. هذا الحريق يمنعنا من إرسال الكلاب والفرق للبحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض".

وقال بايان أيضا إن هناك إصابتين بين 11 شخصا تم إجلاؤهم من المبنيين المجاورين اللذين تضررا جراء الحادث.

وتم إغلاق الشوارع المحيطة بالمبنى مع وجود العديد من أفراد الطوارئ في الموقع.

وصرح محافظ المنطقة كريستوف ميرماند لوكالة "فرانس برس" بأن هناك "شبهات قوية" بأن انهيار المبنى تسبب فيه انفجار قد يكون ناجما عن تسرب للغاز.

المصدر: أ ف ب