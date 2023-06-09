بريد رئيس مركز الأمن السيبراني الأردني يتعرض لاختراق وتحذير من رسائل تصدر باسمه

حذّر المركز الوطني للأمن السيبرانيّ في الأردن من رسالة مزيّفة وصلت لمتسابقي محاربي السايبر من البريد الإلكتروني الخاص برئيس المركز، بعنوان "محاربو السايبر Jordan NCSC launches".

كما حذّر المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، من التفاعل على هذه الرسالة أو الضغط على الرابط / الروابط التي تحتويها .

وقبل أيام أيضا، نفى "الوطني للأمن السيبراني" استخدام "كود" لمعرفة مخترقي هواتف المواطنين، بعد تداول استخدام الكود (#21#*) الذي يمكّن المستخدمين من معرفة مخترقي هواتف المواطنين في الأردن.

وأكد المركز إن "الكود" المذكور المتداول بشأن معرفة ما إذا كان الهاتف يتعرض للاختراق أو التجسس، لا علاقة له بذلك، مضيفا أن "الكود" عالمي وليس في الأردن فقط، وتستخدمه شركات الاتصالات من أجل تحويل المكالمات، إضافة إلى أنه يستخدم في خدمة الـ"call center ".

المصدر: خبرني + التلفزيون الأردني