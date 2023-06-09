ميسي ورونالدو.. خبير تحليل بيانات يكشف الفرق بينهما.. فهل توافقه رأيه؟

هناك جدل دائم بين عشاق كرة القدم حول من هو اللاعب الأفضل ميسي أو رونالدو، ولكن خبيرا متخصصا ربما توصل إلى تسوية لهذا النقاش.

يتفوق ليونيل ميسي، الذي لطالما استمتع بلقب GOAT، أي الأعظم في كل العصور، حقا على كريستيانو رونالدو، وفقا للخبير.

وقضى الدكتور إيان غراهام، الذي ترأس حتى وقت قريب فريق تحليل البيانات في نادي ليفربول لكرة القدم، مسيرته المهنية في تحديد أفضل اللاعبين من كل زاوية إحصائية.

وقال لـCheltenham Science Festival (مهرجان شلتنهام العلمي): "إنهما متماثلان تقريبا في تسجيل الأهداف. رونالدو يتقدم قليلا. لكن فيما يخص ركلات الترجيح، فإن ميسي يتقدم قليلا''.

وهذا بسبب وجود فرصة بنسبة 75% للتسجيل من ركلة جزاء، وهي نسبة أعلى بكثير من فرصة الكرة في اللعب.

وقال غراهام: "رونالدو يغش بتسجيله 0.75 هدفا متوقعا. الفرق هو أن ميسي هو أيضا لاعب خط وسط مهاجم من الطراز العالمي. الفرص التي يخلقها لزملائه في الفريق أكبر من تلك التي يخلقها رونالدو. ويؤدي ميسي وظيفتين ببراعة. يقوم رونالدو بعمل واحد ببراعة. هذا هو الفرق".

ويحمل اللاعب البرتغالي رونالدو، الذي يلعب لنادي النصر السعودي، الرقم القياسي العالمي لأغلب الأهداف المسجلة في كرة القدم الدولية.

أما الأرجنتيني ميسي فهو لاعب كرة القدم الآخر الوحيد الذي سجل أكثر من 100 هدف في مسابقات الأندية UEFA - لكنه تغلب على منافسه المقرب بالفوز بكأس العالم في ديسمبر.

ومن المقرر أن ينضم ميسي إلى إنتر ميامي منتقلا من باريس سان جيرمان، على الرغم من عرضه صفقة ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في العالم في مارس من قبل نادي الهلال السعودي.

ولا يعد تصنيف العظماء المعاصرين البصيرة الوحيدة التي توفرها الإحصائيات، وفقا للدكتور غراهام، الذي افترض أيضا أن بعض السلوكيات غير النزيهة إلى حد ما يمكن أن توفر ميزة إحصائية جادة.

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وخلال الفترة التي قضاها في نادي ليفربول، قال لمهرجان شلتنهام: "لم ير أحد في النادي أي شيء عن البيانات عندما بدأت. قيل لي إنني أكثر الرجال سخرية في كرة القدم".

وأضاف: "إن فرصة تسجيل ركلات الجزاء تصل إلى 75%. إذا كانت لديك الكرة وكان حدسك يقول إن لديك فرصة بنسبة 20% للتسجيل، وإذا رأيت نصف الوسط الكبير يتأرجح في داخلك، فهل ستأخذ غطسا طفيفا لتحويل ذلك إلى فرصة بنسبة 75%؟ هذا لا يشجع على الغش، ولكن لإثبات أنه إذا كانت لديك فرصة للتغلب عليها، فإن الحصول على ركلة جزاء هو الشيء الأكثر قيمة في كرة القدم إلى حد بعيد".

وأضاف موضحا سلوكا سيئا آخر في اللعبة الجميلة: "إذا كنت متأخرا 1-0 في المباراة وتجاوز الخصم الحدود إلى المرمى، فأنت تفعل الشيء الصحيح من خلال ارتكاب تحدي ساخر".

وتشمل الرؤى التي قدمها الحديث، بعنوان الأهداف المتوقعة، أن المدير الأسطوري السابق لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغسون، ترك النادي في الوقت المناسب بالضبط، في عام 2013.

وقال غراهام: "من وجهة نظر البيانات، من الرائع الطريقة التي أسس بها أليكس فيرغسون فريقا كان يتقدم في العمر تماما كما غادر. عززت حقا إرثه".

وعن لاعبي كرة القدم الأوروبيين، قال غراهام: "أي نموذج إحصائي سيخبرك أن كيليان مبابي هو أفضل لاعب في أوروبا في الوقت الحالي. لكن لسوء الحظ، من الناحية المالية، خرج من دوري ليفربول".

وتُستخدم النمذجة المالية إلى جانب بيانات كرة القدم لتحديد اللاعبين الذين سيكونون أفضل قيمة مقابل المال.

وكانت هناك أسطورة أيضا، فيما يتعلق بأفضل كأس العالم لبيليه، والتي لم تكن على ما يبدو مسابقة 1970 حيث أذهل الجماهير وسجل أحد الأهداف الأربعة التي سمحت للبرازيل بالفوز على إيطاليا في النهائي.

وقد يخطئ الناس في تذكر ذلك بسبب الإثارة التي تظهر في المباراة بالألوان.

وفي منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان لدى المحللين صف واحد فقط من الإحصاءات الأساسية، بما في ذلك الأهداف والتسديدات والزوايا والبطاقات الصفراء لكل لعبة، لكن مجموعات بيانات دوري الأبطال تتضمن الآن بيانات الحركة من كل ثانية من المباراة لكل لاعب مشارك.

ويعد هاري كين، كابتن إنجلترا، أحد اللاعبين الذين لديهم إحصائيات مذهلة لكنه قد يعاني مع تقدمه في السن.

وحول قيمته، قال غراهام: "إنه يبلغ من العمر 29 عاما. ستكون رسوم انتقال عالية لمدة ثلاث سنوات من الأداء والتي قد تبدأ في الانخفاض".

ويقول الخبراء إنه على الرغم من عدم وجود اهتمام غريزي بالبيانات في كثير من الأحيان، فإن لاعبي كرة القدم أصبحوا أكثر وعيا باستخداماتها.

وقال دنكان ألكساندر، المذيع والمؤلف الذي تحدث أيضا في الحدث، إن لاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروين تعمق كثيرا في البيانات لإعادة التفاوض بشأن عقده مؤخرا، مضيفا: إذا كان بإمكانك إثبات أنك تُحدث فرقا من خلال البيانات التي قد تكون مفيدة لمفاوضات العقد، حتى لو لم تكن مهتما بشكل أساسي، وإذا كان ذلك يعني أنه يمكنك كسب المزيد من المال، فستكون مهتما".

المصدر: ديلي ميل