تقرير يكشف عن أيام أعياد الميلاد الأكثر شيوعا والأندر في العام

تكشف خريطة تمت مشاركتها عبر الإنترنت أن المزيد من الأشخاص يولدون في شهري سبتمبر ويوليو، في حين أن أندر أعياد الميلاد تكون في نوفمبر وديسمبر ويناير.

ووجد الباحثون أن أيام 12 و18 و25 و26 سبتمبر، والتي تأتي جميعها بعد نحو تسعة أشهر من موسم الأعياد - أكثر أيام الولادات شيوعا.

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ويُعتقد على نطاق واسع أن أعياد الميلاد الشهيرة في سبتمبر ترجع إلى الطقس البارد الذي يشهده الشتاء السابق، ما يشجع المزيد من الناس على البقاء في منازلهم.

ويشار إلى أن 9 سبتمبر هو تاريخ الولادة الأكثر شيوعا في مجموعة البيانات التي درسها الباحثون، يليه تاريخ 19 سبتمبر.

ومن الناحية النظرية، فإن الحمل بهؤلاء الأطفال على الأغلب حدث في 17 ديسمبر و27 ديسمبر.

وفي الواقع، تتكون قائمة تواريخ أعياد الميلاد العشرة الأوائل الأكثر شيوعا في سبتمبر بين 9 و20 سبتمبر.

وتُظهر الخريطة أيضا أن أيام العطل الرسمية، بما في ذلك ليلة عيد الميلاد، ورأس السنة الجديدة، والرابع من يوليو، هي الأيام الأقل احتمالا للولادات.

وهذا حين ترفض معظم المستشفيات العامة في أمريكا تحديد موعد الولادة القيصرية في الأعياد الوطنية، باستثناء حالات الطوارئ.

كما يشهد اليوم الثالث عشر من كل شهر نقصا في الولادات. وفي هذه الحالة، قد يقع اللوم على الخرافات التي تتعلق بالتشاؤم بشأن العدد 13.

وتشير الأبحاث إلى أن أفضل وقت لمحاولة إنجاب طفل سيكون قبل الساعة 7:30 صباحا في الربيع.

ويزعم العلماء في مستشفى جامعة زيورخ أن الحيوانات المنوية لديها ساعة داخلية خاصة بها تعمل على مدار 24 ساعة، وهي أكثر فاعلية في ساعات الصباح الباكر.

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واكتشف الباحثون السويسريون أيضا أن الحيوانات المنوية هي الأكثر صحة من حيث الحجم والشكل لتخصيب البويضة خلال مارس وأبريل ومايو.

وقام الخبراء بتحليل عينات السائل المنوي من 7068 رجلا تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاما يخضعون لعلاج الخصوبة.

وتم فحص العينات للتحقق من تركيز الحيوانات المنوية، والعدد الكلي للحيوانات المنوية، والحركة التقدمية والتشكل الطبيعي.

وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة بريجيت لينرز: "تختلف نوعية السائل المنوي لدى الذكور باختلاف الإيقاعات اليومية".

ويمكن استخدام جمع السائل المنوي في الصباح الباكر، حيث كانت جودة السائل المنوي أعلى، لتحسين الخصوبة الطبيعية، وأيضا لتعزيز فرص الحمل من خلال علاجات الخصوبة.

وأشارت الدراسة إلى أن السائل المنوي في أشهر مارس وأبريل ومايو، كان يحتوي على أكبر تركيز، بينما لوحظ انخفاض كبير في الصيف.

وأظهرت العينات التي جمعت في الصباح الباكر قبل الساعة 7:30 صباحا أعلى مستويات تركيز وتشكل طبيعي.

المصدر: ديلي ميل