ما "أقذر" ما يلمسه الجميع دائما في غرف الفنادق؟ خبير سفر يكشف "السر"

دائما ما تكون الإقامة في الفنادق مريحة ووسيلة للابتعاد عن الضجة وبحثا عن الراحة والسكون، ولكن بمعظم غرفها آلة تعتبر "الأقذر"، لإمكانية احتوائها على جراثيم عديدة، فما هي؟

هناك الكثير من الامتيازات للإقامة في فندق، بدءا من حقيقة أنه يمكنك الهروب من الأعمال الروتينية اليومية إلى الغرف الرائعة والأسرة الضخمة التي يمكنك العثور عليها، بالإضافة إلى الكثير من الحيل الذكية لتحسين الرحلة من ترك حذاء في خزنتك، والاستخدام الإضافي لمجفف الشعر.

ومع ذلك، هناك أيضًا بعض الجوانب السلبية للفنادق، ففي الغالب، قد لا تكون نظيفة مثل منزلك.

وفي هذا الصدد، كشف أنطون رادشينكو، خبير السفر ومؤسس شركة "AirAdvisor"، محذرا، عن العنصر "الأكثر قذارة"، ما يدفع رواد الفنادق إلى أخذ بعض المناديل المبللة المضادة للفيروسات معهم في عطلة الصيف.

وفي تصريحات لصحيفة "ديلي ستار"، أوضح أنطون رادشينكو أن أقذر شيء في غرفة الفندق هو في الواقع "جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون".

وقال أنطون رادشينكو موضحا: "عند الوصول من المطار، قد تبدو غرف الفنادق نظيفة، ولكن هناك العديد من العناصر والمناطق التي يمكن اعتبارها قذرة وتحتوي على بكتيريا وجراثيم ضارة..يجب البحث عن جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون..كثيرًا ما يلمسها ضيوف مختلفون ونادرا ما يتم تطهيرها..يمكنك محاولة تطهير نفسك أو تغليفها بكيس بلاستيكي شفاف لتجنب الاتصال المباشر".

وعلق قائلا: "هناك عنصر آخر لا يتم تنظيفه بشكل عام بين الضيوف وهو الهاتف، ويمكن أن يتم ذلك بمسح جيد قبل لمسه، يمكنك أيضا محاولة استخدام وظيفة مكبر الصوت لتجنب لمس وجهك وغسل يديك فورا بعد الاستخدام".

ويجب أن يقوم زائر الفندق بالمسح السريع لكلا الجهازين وتنظيفهما بسرعة، وبعد ذلك، يمكنه العودة للاستمتاع بعطلته.

أنطون ليس الشخص الوحيد الذي شارك "أسرار النظافة" في الفنادق"، حيث طلبت المضيفة كات كمالاني من البريطانيين ألا يشربوا أبدا من الأكواب الزجاجية المتبقية في غرفة الفندق، إذ أن الزائر سيجدها عادة بجوار الحوض أو الغلاية أو آلة القهوة، فيما معظمنا يملأها بالماء قبل أن يحتسيها دون تفكير.

وعلقت كات قائلة: "بداية، إذا لم يكن لديك غسالة أطباق في غرفتك بالفندق، فلا تستخدم الأكواب الزجاجية أبدا..والسبب هو أنك لا تعرف ما إذا تم تنظيفها بشكل صحيح أم لا..وعما إذا تم شطفها للتو من آخر الأشخاص الذين مكثوا في غرفة الفندق تلك".

والأماكن الأخرى التي يجب أن تكون على دراية بها قد تؤوي الجراثيم عند الذهاب في عطلة هي طاولات ونوافذ الطائرة، لذلك يجب ألا تأكل مباشرة من الدرج أو تضع وجهك على الزجاج.

المصدر: "ديلي ستار"