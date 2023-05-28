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انفجار في أحد إطارات طائرة "مصر للطيران" عند هبوطها بجدة في السعودية

أخبار العالم العربي

انفجار في أحد إطارات طائرة
أرشيف
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قال مصدر مسؤول بالشركة الوطنية "مصر للطيران"، إنه أثناء هبوط طائرة رحلة رقم MS643 من طراز B738 على مدرج الهبوط الخاص بمطار جدة الدولي تعرض أحد إطارات الطائرة إلى الانفجار.

وأضاف المصدر، أن قائد الطائرة تمكن من الهبوط بسلام على المدرج، كما تم إنزال جميع الركاب بأمان إلى صالة الوصول، ولا توجد أي إصابات. وأوضح، أنه جار حاليا فحص جسم الطائرة استعدادا لبدء إجراءات الصيانة والأعمال الفنية اللازمة.

المصدر: اليوم السابع

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