 
مباشر

دب جائع يقتحم مخبزا في كونيتيكت ويلتهم 60 كعكة صغيرة مثيرا ذعر العاملين (فيديو)

متفرقات

دب جائع يقتحم مخبزا في كونيتيكت ويلتهم 60 كعكة صغيرة مثيرا ذعر العاملين (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ve22

أثار دب أسود "جائع" الذعر في ولاية كونيتيكت الأمريكية، حيث اقتحم مخبزا دون أن يؤذي العاملين فيه، فيما التهم فقط 60 كعكة صغيرة قبل أن ينطلق عائدا أدراجه.

وظهر الدب عندما كان عمال مخبز في بلدة ايفون يقومون بتحميل الكعك في شاحنة يوم الأربعاء،

وعلى حسابها في "إنستغرام"، كتبت صاحبة المخبز أنها سمعت إحدى العاملات تصرخ بأن هناك دبا في المرآب، حيث  حاول عمال المخبز إبعاده، وعندما فشلوا في ذلك، ركضوا هربا وخوفا منه.

ويظهر تسجيل مصور الدب وهو يحمل كعكات من الشاحنة إلى ساحة انتظار السيارات، ويلتهم 60 قطعة منها، بينما تم دفع الدب إلى المغادرة من خلال إطلاق بوق سيارة.

وحين وصلت الشرطة كان الدب قد رحل، دون أن يصيب أحدا.

وتشير وكالة البيئة بالولاية إلى أنه يوجد ما بين 1000 و1200 دب أسود في ولاية كونيتيكت، شوهدت العام الماضي في 158 من 169 بلدة ومدينة بالولاية.

المصدر: "أ ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا