قطيع من الأفيال العطشة يغير على قرية في الكاميرون

قال مسؤولو الحياة البرية في شمال الكاميرون، إنهم يكافحون قطيع أفيال مغيرا يجوب عاصمة إقليمية بالمنطقة هذا الأسبوع بعدما ألحق أضرارا بقرى محيطة وقتل شخصين على الأقل.

وأشار الاتحاد الدولي لصون الطبيعة إلى أن الكاميرون فيها ما يقدر بنحو 6830 فيلا، مما يجعلها واحدة من أكبر مجموعات الحيوانات المهددة بالانقراض المتبقية في إفريقيا.

وزادت جهود الحفاظ على الأفيال من أعدادها في السنوات الماضية. لكن فقد موائلها لصالح إنشاء مزارع وقرى يتسبب في جعلها تتجول أحيانا داخل التجمعات البشرية لتتلف المحاصيل وتلحق أضرارا بالمنازل وتهاجم البشر في بعض الأحيان.

وقال جان نيميج، مسؤول الغابات والحياة البرية، إن 4 أفيال أغارت هذا الأسبوع على مدينة مروا عاصمة منطقة الشمال الأقصى، وكانت الأفيال دهست طفلا في إحدى القرى القريبة قبل ذلك، مبينا أن الأفيال تتحرك بحثا عن المياه بسبب الطبيعة القاحلة للمنطقة.

وأفاد بأنه تم رصد القطيع لأول مرة بالقرب من الحدود مع تشاد، لافتا إلى أن فرق الخيالة تحاول جذبهم إلى حديقة وطنية على بعد 120 كيلومترا من مدينة مروا.

المصدر: "رويترز"