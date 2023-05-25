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موسكو.. القبض على مسافر فيتنامي حاول تهريب قرون ظبي السايغا المهدد بالانقراض (صور)

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موسكو.. القبض على مسافر فيتنامي حاول تهريب قرون ظبي السايغا المهدد بالانقراض (صور)
Zvezdanews/Telegram
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تمكنت السلطات المختصة في مطار "دومودييدوفو Domodedovo" بموسكو من إلقاء القبض على مسافر فيتنامي حاول تهريب قرون ظبي السايغا النادر.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السلطات المختصة في المطار ألقت القبض على مسافر فيتنامي كان متوجها من موسكو إلى فيتنام في رحلة تمر عبر الإمارات العربية المتحدة، وعثرت في حقيبته على علب فيها 214 قرنا من قرون ظبي السايغا المهدد بالانقراض، كان يحاول تهريبها.

موسكو.. القبض على مسافر فيتنامي حاول تهريب قرون ظبي السايغا المهدد بالانقراض (صور)
Zvezdanews/Telegram

وحاول المسافر تمويه حمولته فغطى القرون بطبقات من رغوة البولي يوريثان لكن محاولته فشلت، وعند إلقاء القبض عليه قال إنه لا يعرف شيئا عن محتويات الحقيبة.

موسكو.. القبض على مسافر فيتنامي حاول تهريب قرون ظبي السايغا المهدد بالانقراض (صور)
Zvezdanews/Telegram
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وقامت السلطات المختصة في موسكو برفع دعوى ضد الشخص المذكور بتهمة تهريب حيوانات ذات قيمة خاصة.

المصدر: Zvezdanews/Telegram

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