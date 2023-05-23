عالم مناخ روسي لا يستبعد نقل عاصمة روسيا إلى سيبيريا

لم يستبعد عالم المناخ الروسي أليكسي كوكورين تغيير عاصمة روسيا في حال ارتفاع متوسط الحرارة بـ5 درجات مئوية.

وقال:" في هذه الحال يمكن أن تنقل العاصمة إلى سيبيريا".

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به الثلاثاء 23 مايو لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وأوضح قائلا:" في حال تغير المناخ وفقا لأسوأ سيناريو وارتفاع متوسط درجات الحرارة في كوكبنا بمقدار 5 درجات مئوية فإن عاصمة روسيا يمكن أن تنتقل إلى سيبيريا". وأضاف أن ذلك يمكن أن يحدث بحلول الخمسينيات – الستينيات وربما الثمانينيات من القرن الجاري.

وحسب كوكورين فإن المناخ يرجح أن يصبح أدفأ بحلول هذا الوقت وترتفع درجة حرارة بمقدار 2.5 درجة مئوية، ويعني ذلك بدوره أن موجات الحر ستضرب كوكبنا أكثر وستحدث مرة واحدة في كل 3 أعوام بدلا من مرة واحدة كل 10 أعوام .

مع ذلك فإن كوكورين قال إن هذا السيناريو ممكن، لكن احتمالية حدوثه ضعيفة.

يذكر أن كوكورين كان قد أعلن في وقت سابق أن عامي 2023 و2024 سيكونان أدفأ من عام 2022 وسيرتفع متوسط درجات الحرارة في كوكبنا بمقدار 0.1 درجة مئوية.

جدير بالذكر أن علماء المناخ في جامعة Exeter البريطانية أعلنوا مؤخرا أن ثلث سكان الكرة الأرضية سيعيشون بحلول عام 2100 في مناطق تتميز بمناخ خطير صيفا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا