الزعيم عادل إمام على خطوات من تقليده "قلادة النيل".. ما شروط منحها ومواصفاتها؟

تصدر الفنان الكبير عادل إمام مواقع التواصل الاجتماعي إثر مداخلة هاتفية عبر "إم بي سي مصر" بمناسبة عيد ميلاده الـ83، بعد فترة امتنع خلالها عن التصريحات الصحفية أو الظهور الإعلامي.

وأطل الفنان القدير بهذه المداخلة القصيرة لطمأنة جمهوره وسط شائعات كثيرة عن تردي حالته الصحية.

وفي سياق متصل، طالب الإعلامي إبراهيم عيسى، يوم الأربعاء، خلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، بمنح الفنان عادل إمام "قلادة النيل".

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وأوضح عيسى أن إمام يستحق التكريم بالقلادة بعدما عدد من الأفلام العظيمة كـ"الإرهاب والكباب" و"الإرهابي" و"حسن ومرقص"، معظمها يُشرح السلطة ويدينها، في الوقت الذي كان فيه هامش لحرية الفن، استغله إمام في كشف تواطئ داخل أنظمة سابقة مع الإرهاب، بالإضافة لأفلام كشفت الفساد مثل "طيور النظام"، بحسب قوله.

وكان الفنان عمرو سعد أول من تحدث عن اقتراح منح "الزعيم" قلادة النيل، في مطلع مايو الجاري، خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" قائلا: "الزعيم عادل إمام والفنان الراحل إسماعيل ياسين يستاهلوا قلادة النيل لما قدموه من أعمال فنية أسعدت الملايين".

ما هي "قلادة النيل"!

تجدر الإشارة إلى أن "قلادة النيل" تُمنح بحسب القانون رقم 12 لسنة 1972 المادة 4، وهي مصنوعة من الذهب أو الفضة المذهبة، ويجوز إهداؤها لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء ويجوز منحها لمن يقدمون خدمات جليلة للوطن أو للإنسانية.

هذا وتعتبر القلادة المذكورة أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها شأنا وقدرا. وتحتل المقام الأول في الأوسمة المصرية، وتُسَلم بمعرفة رئيس الجمهورية شخصيا ويوقع عليها، كما يؤدى التعظيم العسكري لأصحاب القلادة عند وفاتهم.

المصدر: الشروق