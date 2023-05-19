فتاة مصرية تنهار بعد وفاة أخيها: "الإندومي دمّرت له الكليتين والمرارة" (فيديو)

ظهرت فتاة على تطبيق "تيك توك" مفجوعة بوفاة أخيها وعمره 17 عاما، وقالت إنه مات جراء الإفراط في تناول شعيرية "إندومي" الكورية الحارة التي "دمرت له الكليتين والمرارة".

وقالت شريهان يوسف على حسابها الشخصي، وهي في حالة انهيار بعد طول بكاء على فقدانها لأخيها: "مش عارفة أقول إيه، مش هقول أخويا ده ابني ابن قلبي، أقرب حاجة ليا انتقل إلى رحمة الله تعالى، ما يتعزش على اللي خلقه وربنا يرحمه ويسامحه ويغفر له".

وفي مقطع فيديو آخر لها بعد تساؤل عدد كبير من المتابعين عن سبب الوفاة، أوضحت قائلة: "الحمد لله والله يسامحه ويرحمه، عيل عنده 17 سنة بيحب الإندومي الكوري الحراق، الشطة بوظتله الكلى وفقعت المرارة 5 أيام وتوفى".

وتوجهت بالنصيحة لمتابعيها قائلة: "خلو بالكم من عيالكم، ماتكلوش إندومي، وشيّروا الفيديو على قد ما تقدروا، ربنا ميكتبها لحد أبدا، عريس عنده 17 سنة، ما يتعزش على اللي خلقه، الله يرحمه، ادعولي كتير".

المصدر: القاهرة 24