هل تقلل الأحذية ذات الياقة المرتفعة من خطر التواء الكاحل؟

يعد التواء الكاحل أحد أكثر إصابات العضلات والعظام شيوعا، خاصة في الرياضات مثل كرة القدم، حيث يعد القفز والهبوط على قدم واحدة والتغيرات المفاجئة في الاتجاه جزءا من اللعبة.

ويمكن أن يكون التواء مفصل الكاحل مؤلما ومنهكا وقد يؤدي إلى مشاكل مزمنة في الكاحل. وفي الواقع، الأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق من التواء في الكاحل هم أكثر عرضة لالتواء الكاحل مرة أخرى في المستقبل.

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وفي محاولة للحد من مخاطر الالتواء، يبحث العديد من الأشخاص عن أحذية "عالية الياقة" (أو ذات رقبة طويلة)، حيث يمتد الجزء الموجود حول جانب الحذاء (المعروف باسم الياقة) لأعلى بالقرب من الكاحل.

لكن، هل تقلل الأحذية ذات الياقة العالية من خطر الإصابة بالتواء الكاحل فعلا؟

يوجد الكثير من الأبحاث حول هذا الموضوع ولكن كشف الحقيقة معقد بسبب التناقض بين الدراسات. وقد يكون للباحثين طرق مختلفة للتحقيق في المشكلة، أو قياس نجاح الأحذية، أو حتى طرق مختلفة لتحديد الحذاء "عالي الياقة".

على سبيل المثال، كان الاختلاف المبلغ عنه في ارتفاع الياقة بين الأحذية من "عالية الياقة" إلى "أحذية منخفضة الياقة" كبيرا، حيث تراوح من 4.3 إلى 8.5 سم عبر دراسات مختلفة.

ومع ذلك، فإن الاتجاه في الأدبيات البحثية الحالية يشير إلى أن حماية الكاحل التي توفرها الأحذية عالية الياقة قد لا تكون كافية لتقليل مخاطر الالتواء بشكل كبير أثناء ممارسة الرياضة.

وفي الواقع، قد يقلل هذا التصميم أيضا من الأداء الرياضي ويزيد من خطر الإصابة بالتواء الكاحل لدى بعض الأشخاص.

وتدعم الأبحاث فكرة أن الأحذية العالية الياقة توفر ثباتا جيدا عندما تتسبب القوى الخارجية في التواء في الكاحل ويكون الشخص ثابتا.

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ومع ذلك، بمجرد أن تبدأ في التحرك، فإنها قصة مختلفة. في الواقع، تشير بعض الأبحاث إلى أن الأحذية العالية الياقة قد تزيد من خطر التواء الكاحل في بعض الأنشطة.

وقد يكون هذا بسبب أن هذه الأحذية يمكن أن تغير الطريقة التي نستخدم بها عضلات الكاحلين والساقين.

ولتقليل مخاطر التواء الكاحل، من المهم أن تعمل العضلات على جانبي الساقين معا في نفس الوقت.

والتنشيط المتأخر والضعيف للعضلات في الجزء الخارجي من أسفل الساق يكون أكبر لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم استقرار مزمن في الكاحل.

وتشير هذه النتيجة إلى أن الأحذية ذات الياقة المرتفعة قد لا تكون الخيار الأفضل لأي شخص لديه تاريخ من التواء في الكاحل.

وهناك أيضا بعض الأدلة على أن ارتداء أحذية عالية الجودة قد يعيق الأداء الرياضي عن طريق تقليل ارتفاع القفزة وزيادة انتقال الصدمات إلى أجزاء أخرى من الجسم.

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والمهم عند اختيار الأحذية هو الملاءمة الجيدة والوظيفة الجيدة. ويجب أن تتناسب الأحذية مع القدم من حيث الطول والعرض والعمق، ويجب أن يكون لديك مساحة كافية عبر مقدمة القدم حتى لا يتم شدها بإحكام عند الوقوف.

ومع ذلك يرتدي نحو 70% من الناس أحذية غير مناسبة. وغالبا ما ترتدي النساء والفتيات أحذية ضيقة جدا، ويرتدي الذكور الأكبر سنا أحذية طويلة جدا.

ويمكن للأحذية غير الملائمة أن تزيد من حالات السقوط وتؤدي إلى مستويات أعلى من هشاشة العظام وتعيق الوظيفة الطبيعية للقدم عند البالغين والأطفال.

لذا، تأكد من حصولك على الحذاء المناسب للوظيفة. ويجب أن يتناسب الشكل مع الوظيفة.

المصدر: ميديكال إكسبريس