7 فوائد للصحة الجسدية والعقلية يضمنها النشاط البدني المنتظم

يوصي الخبراء الصحيون بضرورة ممارسة التمارين الرياضية من أجل الحفاظ على الصحة العامة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض عديدة.

وإذا كنت تسعلى إلى تحسين نوعية حياتك، وضمان المزيد من الطاقة وحتى إضافة سنوات إلى عمرك الافتراضي، تحقق من هذه الطرق السبع التي يمكن أن تؤدي بها التمارين الرياضية المنتظمة إلى جعلك أكثر سعادة وصحة:

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1. السيطرة على الوزن:

يمكن أن تساعد التمارين في التحكم في وزنك ومنع زيادة الوزن الزائد أو الحفاظ على فقدان الوزن. وعندما تشارك في نشاط بدني، فإنك تحرق السعرات الحرارية. وكلما زادت كثافة النشاط، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها.

2. ممارسة الرياضة تكافح أمراض القلب:

يعزز النشاط البدني البروتين الدهني عالي الكثافة، أو ما يعرف بالكوليسترول "الجيد"، ويقلل في الوقت نفسه من الدهون الثلاثية غير الصحية، وهذا من يحافظ على تدفق الدم بسلاسة، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. تحسين المزاج:

يحفز النشاط البدني المواد الكيميائية المختلفة في الدماغ والتي قد تجعلك تشعر بالسعادة والاسترخاء وأقل قلقا. وقد تشعر أيضا بتحسن في مظهرك عند ممارسة الرياضة بانتظام، ما قد يعزز ثقتك بنفسك ويحسن احترامك لذاتك.

4. تعزيز الطاقة:

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يمكن أن يحسن النشاط البدني المنتظم قوة عضلاتك ويزيد من قدرتك على التحمل.

وتعمل التمارين على توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى أنسجتك وتساعد نظام القلب والأوعية الدموية على العمل بكفاءة أكبر. وعندما تتحسن صحة قلبك ورئتيك، يكون لديك المزيد من الطاقة للتعامل مع الأعمال اليومية.

5. المساعدة على النوم بشكل أفضل:

يمكن أن يساعدك النشاط البدني المنتظم على النوم بشكل أسرع، والحصول على نوم أفضل، وتعميق نومك.

6. تعزيز الحياة الجنسية:

يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى تحسين مستويات الطاقة وزيادة ثقتك بمظهرك الجسدي، ما قد يعزز حياتك الجنسية. وقد يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى تعزيز الإثارة لدى النساء، والرجال الذين يمارسون الرياضة بانتظام هم أقل عرضة لمشاكل ضعف الانتصاب من أولئك الذين لا يمارسون الرياضة.

7. يمكن أن تكون ممارسة الرياضة ممتعة واجتماعية:

يمنحك التمرين فرصة للاسترخاء والاستمتاع بالهواء الطلق أو ببساطة المشاركة في الأنشطة التي تجعلك سعيدا. ويمكن أن يساعدك النشاط البدني أيضا على التواصل مع العائلة أو الأصدقاء في بيئة اجتماعية ممتعة.

المصدر: ميديكال إكسبريس