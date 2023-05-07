"شكلنا كعرب مش حلو".. محمد رمضان يوقف حفله بعد شجار (فيديو)

أوقف الفنان المصري محمد رمضان، حفله في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة بسبب شجار وقع بين الحضور خلال الحفل.

وظهر محمد رمضان خلال الفيديو: "شباب، حبيبي أنت بتخلي شكلنا كعرب وحش، شكلنا مش حلو، الحفلة دي لو باظت أحنا شكلنا كعرب مش حلو نستحمل بعض".

ونشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو من حفله الأخير، في سان دييغو، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، حيث رفع علم مصر وأمريكا بالمناصفة، وعلق قائلا: "كانت حفلة نارية في سان دييغو بالولايات المتحدة، ثقة في الله نجاح".

وأحيا رمضان أولى حفلاته ضمن جولته الغنائية في الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي، وشاركه في الغناء المطرب الأردني عصام النجار.

ويستعد الفنان المصري لإحياء حفلين متبقين له ضمن جولته بأمريكا في ولايات مختلفة، ويشاركه في الحفلات الفنان العراقي الدي جي أصيل، وهي المرة الأولى لتعاونهما سويا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية