لسبب غير معروف.. إلقاء أكوام من المعكرونة قرب جدول مياه في نيوجيرسي

تفاجأ سكان مدينة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بالعثور على 230 كيلو غراما من المعكرونة، بالقرب من أحد الجداول في الغابة الأسبوع الماضي، بظروف غامضة.

واستحوذ الحادث على اهتمام السلطات المحلية، وسارع المتفرجون لتوثيق الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

someone very mysteriously dumped 3-400 pounds of pasta in the woods in old bridge, nj …… i need to know everything pic.twitter.com/z6D1e7u2JJ — pasta girl (@worrystonee) May 2, 2023

Hundreds of pounds of pasta dumped in New Jersey woods https://t.co/uZHZtrsJOapic.twitter.com/P8uLLOoVX4 — Eyewitness News (@ABC7NY) May 4, 2023

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال هيمانشو شاه، مسؤول البلدة، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن إدارة الأشغال العامة المحلية وجدت "ما يبدو أنه 15 حمولة من المعكرونة الملقاة بشكل غير قانوني على طول جدول في حي سكني".

وقالت نينا جوشنويتز، التي ترشحت سابقا لعضوية المجلس في البلدة ونشرت صورا لأكوام المعكرونة الملقاة جانب جدول المياه، إن المكان غالبا ما كان مقصدا لمن يريد إلقاء الأثاث القديم ومواد البناء، لكن هذه المرة اعتقد شخص ما أنه مكان مناسب لترك ما يقرب من 300 إلى 500 رطل من المعكرونة.

Hundreds of pounds of pasta dumped in New Jersey woods https://t.co/uZHZtrsJOapic.twitter.com/P8uLLOoVX4 — Eyewitness News (@ABC7NY) May 4, 2023

المصدر: "نيويورك تايمز"