دراسة جديدة تكشف عن أكثر 10 وظائف مطلوبة في جميع أنحاء العالم!

تعد معرفة حالة سوق العمل أمرا بالغ الأهمية للعثور على وظيفتك التالية - ويهدف تقرير جديد إلى التخلص من التخمين من خلال الكشف عن أكثر الوظائف طلبا في جميع أنحاء العالم.

وقام الخبراء بتجميع بيانات الإنترنت وعمليات البحث عن الوظائف في غوغل، لإنشاء قائمة بأفضل 10 وظائف مطلوبة، حيث احتل المرتبة الأولى محلل ضمان جودة البرامج.

وشهد محلل ضمان جودة البرمجيات، وهو شخص يختبر البرامج للتأكد من خلوها من الأخطاء، زيادة بنسبة 155% في عدد الباحثين من 2021 إلى 2022.

وكان ثاني أكثر ما تم البحث عنه هو مستشار الطاقة الشمسية، الذي زود العملاء بمعلومات حول المعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية، ومساعد خدمة العملاء.

ومع ذلك، فقد تم إجراء التقرير قبل نجاح الذكاء الاصطناعي، والذي من المقرر أن يتولى العديد من المناصب، وعمليات التسريح التقنية الأخيرة التي أدت إلى فقدان آلاف الأشخاص لوظائفهم.

ويأتي التقرير من Lensa، محرك البحث عن الوظائف، الذي تعمق في بياناتها الداخلية.

وعادة ما تساعد معرفة الوظائف المطلوبة الأشخاص في العثور على رواتب ومزايا أفضل ومزيد من الاستقرار في موقعهم التالي.

ثم قاموا بعد ذلك بحساب النسبة المئوية للزيادة في عمليات البحث عن الوظائف، بمقارنة بيانات 2021 و2022 وتصنيف أفضل 10.

ويشرف محلل ضمان جودة البرامج (QA) على تطوير برامج الكمبيوتر، ما يضمن عدم ظهور أخطاء في المنتج في السوق.

وقد لا يكون من المفاجئ أن تزداد شعبيتها مع لجوء الشركات إلى البرمجيات لتشغيل عملياتها.

ويتراوح الراتب الأساسي لمحلل ضمان جودة البرمجيات 1 من 58757 دولارا إلى 71824 دولارا، بمتوسط أساسي يبلغ 64892 دولارا، وفقا لموقع Salary.com.

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وشارك Lensa في بيان: "مع تزايد عدد الأشخاص المهتمين بتأثير حياتهم اليومية على البيئة، توسع سوق العمل في قطاع الطاقة المتجددة بسرعة خلال السنوات الأخيرة. لذا فليس من المستغرب أن يحتل مستشارو الطاقة الشمسية، الذين يقدمون المبيعات والدعم لأنظمة الطاقة الشمسية، المرتبة الثانية مع زيادة بنسبة 106% في عمليات البحث عن الوظائف بين عامي 2021 و2022".

ويتم دفع رواتب الاستشاريين في مجال الطاقة الشمسية بشكل أساسي من خلال لجان المبيعات ولكن يبلغ متوسط الراتب 49390 دولارا.

وتم العثور على وظائف ممرضة مهنية في المرتبة الرابعة من حيث البحث، حيث شهدت زيادة بنسبة 60%، يليها اختصاصي عمليات الأعمال - وشهد هذا زيادة بنسبة 49% في عمليات البحث. وبلغ متوسط الراتب للممرضة المهنية 46050 دولارا، وبالنسبة لمتخصص العمليات التجارية، تبدأ الوظائف عادة بمبلغ 67782 دولارا.

وكان المركز السادس والسابع عالميا متخصصا في التسويق الرقمي ومحلل بيانات. وثامن أكثر الوظائف المطلوبة في القائمة هي مهندس موثوقية الموقع، والذي يستخدم أدوات الأتمتة لمراقبة موثوقية البرامج في بيئة الإنتاج. ويبدأ هذا بحوالي 146783 دولارا أمريكيا للراتب.

ويبدأ محلل أمن المعلومات، براتب 106064 دولارا سنويا، ويحتل مهندس سحابي يدير الحوسبة السحابية في المرتبة التاسعة والعاشرة على القائمة.

ويركز التقرير أيضا على الوظائف الأكثر طلبا في الولايات المتحدة، مع احتلال منصب المدرس الصدارة.

وقال Lensa: "تواجه البلاد حاليا طلبا مرتفعا على المعلمين حيث يترك الكثير منهم المهنة بفضل الأجور المنخفضة وظروف العمل المجهدة".

وشهدت وظيفة مهندس مخاطر زيادة بنسبة 167%، والتي تعزوها الشركة إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية من الحكومة لتعزيز فرص العمل.

وحصل كل من التقرير العالمي والأمريكي على نتيجة تضع مساعد خدمة العملاء في المرتبة الثالثة وسط وقت يستعد فيه الذكاء الاصطناعي لتولي هذه الوظيفة.

وقال Lensa: "يتزايد الطلب على الأدوار التي تواجه العملاء، حيث تبتعد العديد من الشركات عن ابتكار المنتجات والتركيز على إرضاء العملاء لتنمية أعمالها في مواجهة الاقتصاد العالمي المتقلب".

وتم إطلاق ChatGPT من OpenAI بعد تجميع بيانات التقرير، ما يشير إلى أن الأشخاص قد لا يبحثون عن شركاء خدمة العملاء كمنصب وظيفي في عام 2023.

وأصدرت الشركة والباحثون في جامعة بنسلفانيا دراسة في مارس، تحذر من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستؤثر على 80% من الوظائف في الولايات المتحدة، مع وجود المستشارين الماليين والوسطاء وشركات التأمين ومعالجي البيانات على رأس القائمة.

ووجد الفريق أنه يمكن إكمال حوالي 15% من جميع مهام العمال بشكل أسرع بواسطة الذكاء الاصطناعي وبنفس مستوى الجودة.

وحللت الدراسة 1016 مهنة و19265 مهمة وحصلت على بيانات العمالة والأجور من سلسلة العمالة المهنية لعامي 2020 و2021 التي قدمها مكتب إحصاءات العمل.

وقام الفريق بعد ذلك بتحليل البيانات مع قدرات الذكاء الاصطناعي لمعرفة المواضع التي يمكن أن تعمل بشكل أكثر سلاسة عند القيام بها بواسطة التكنولوجيا.

وتشير النتائج الإجمالية إلى أن "ما لا يقل عن 10% من مهام عملهم تأثرت بإدخال LLMs، في حين أن حوالي 19% من العمال قد يرون أن 50% على الأقل من مهامهم قد تأثرت"، كما جاء في الدراسة المنشورة في arXiv.

ونظر الفريق في التعرض عند صياغة قائمة الوظائف المعرضة للخطر، والتي تضمنت المهارات الأساسية للمهن مثل الاستماع النشط والتحدث والتفكير النقدي التي تم تصميم Ai لأدائها.

وحددت الدراسة 86 مهنة على أنها "معرضة بالكامل" للذكاء الاصطناعي، وحصل العديد منها على درجات 100٪. ومن بينها، الأمناء القانونيون ومديرو البيانات السريرية ومصممو الويب والصحافيون.

المصدر: ديلي ميل