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شاب يتسلل إلى نفق للقطارات في إحدى محطات مترو موسكو ليدخن

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احتجز ضباط الشرطة رجلا يبلغ من العمر 31 عاما قفز على القضبان في محطة مترو "في دي إن خا" بموسكو حيث دخل النفق في مسار القطارات "كالوجسكو- ريجسكي" ليدخن فيه.

صرحت بذلك الخدمة الصحفية التابعة لإدارة شرطة مترو موسكو بوزارة الداخلية الروسية.

وقال ناطق باسم شرطة مترو موسكو: "نزل رجل مجهول ليلا في محطة مترو "في دي إن خا" (معرض إنجازات الاقتصاد الوطني) بموسكو إلى القضبان بغياب قطار كهربائي، فتوغل في منطقة الخدمة. وبعد تشغيل أجهزة الإنذار التي تراقب وجود البشر في النفق، تم توقيف المخالف على الفور من قبل ضابط دورية الشرطة في مترو موسكو ونقله إلى قسم الشرطة للتحقيق.

شاب يتسلل إلى نفق للقطارات في إحدى محطات مترو موسكو ليدخن  
9111.ru
صورة أرشيفية

واتضح أن المحتجز هو مواطن روسي يبلغ من العمر 31 عاما من منطقة بيرم، وقال الناطق باسم شرطة مترو موسكو "إن الدافع لأفعاله الخطيرة هو الرغبة في تدخين سيجارة".

تم وضع بروتوكول بحق الرجل المخالف بموجب الجزء الـ3 من المادة 11.15.1 للقانون الجنح الإدارية في روسيا. وقد حكمت المحكمة باعتقاله الإداري لمدة سبعة أيام.

المصدر: news.ru

 

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