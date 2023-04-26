الولايات المتحدة.. اعتقال رجل ثقب أذن ابنه (فيديو)

يواجه أحد الأباء في ولاية أركنساس الأمريكية، تهمة جنائية بعد اعتقاله قبل حوالي أسبوع، بعد أن ثقب أذن ابنه.

وحسب الشرطة، فإن أحد المسؤولين في مدرسة سبريغديل الثانوية، أبلغهم أن أحد الطلاب قال لزملائه إن والده المخمور "أقدم على تثبيته أرضا وثقب أذنه".

واعترف جيريمي شيرلاند (45 عاما) بثقب أذن ابنه، لكنه رفض السماح للضباط بالتحدث إلى الفتى ولم يجب على أي أسئلة أخرى.

وعادت الشرطة في وقت لاحق مع مذكرة توقيف صادرة عن مكتب المدعي العام في مقاطعة واشنطن، مما أثار فوضى تم تسجيلها على شريط فيديو، وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

So in Springdale AR you can't do that to your own child? pic.twitter.com/rtBFCh1uru — TizzyEnt (@TizzyEnt) April 22, 2023

هذا وتم الإفراج عن شيرلاند بكفالة وتقوم عائلته بجمع الأموال عبر الإنترنت لتغطية الرسوم القانونية.

المصدر: "نيويورك بوست"