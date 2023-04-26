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السعودية ريما العنزي ترد على شائعات تسببها في توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا (فيديو)

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السعودية ريما العنزي ترد على شائعات تسببها في توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا (فيديو)
AP
رونالدو وجورجينا
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ردت ريما العنزي، شهيرة مواقع التواصل "التيك توكر" السعودية شبيهة عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا زوجة البرتغالي رونالدو، على سؤال بشأن تسببها في توتر العلاقة بين الأخيرين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لريما العنزي وهي ترد على ما تم نشره بشأن تسببها في توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا مؤخرا.

وفي الفيديو، نفت ريما العنزي الأمر قائلة: "أنا بريئة من توتر العلاقة بين كريستيانو و جورجينا، إذا هو حاط عينه علي لا تحطونها فيني".

المصدر: RT  + مواقع التواصل

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