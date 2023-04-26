باولو ديبالا: أخبرت رونالدو أنني كنت أكرهه.. وهكذا كان رد فعله!

اعترف الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم نادي روما الإيطالي لكرة القدم، بأنه أخبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، ذات مرة، أنه كان يكرهه عندما كان طفلا.

ولعب ديبالا بجوار رونالدو لمدة 3 سنوات في صفوف فريق يوفنتوس، وساهما معا في الفوز بلقب بطل الدوري الـ"سكوديتو" مرتين، قبل أن يغادر "صاروخ ماديرا" إلى مانشستر يونايتد في عام 2021، ويرحل الأرجنتيني إلى روما صيف 2022.

وقال ديبالا، في تصريحات لشبكة "Dazn" الإيطالية: "قضيت 3 سنوات رائعة مع كريستيانو، كان الفريق قويا للغاية، وقد أضاف أشياء كثيرة".

وأضاف: "هناك منافسة كبيرة بين ميسي ورونالدو في الأرجنتين، وكطفل كنت دائما أميل إلى ميسي، وذات مرة، كنا في الطائرة، وكنت جالسا أمامه، فجاء للحديث عن كرة القدم والحياة بشكل عام لفترة من الوقت، وقلت له: لقد كنت أكرهك في الأساس عندما كنت طفلا، وقابل ذلك بضحكة عالية".

وعن الاختلاف بين فريقي يوفنتوس وروما، علق ديبالا، قائلا: "الناس متحمسون للغاية هنا، من الفريد سماعهم يغنون النشيد قبل انطلاق المباراة، إنه مثل التحديق بقطعة فنية".

وعن العمل مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، قال: "لديه صورة مهمة وقوة لكل ما يمثله، إنه جيد جدا عندما يتحدث وعندما يريد الدخول إلى شخص ما".

وتابع النجم الأرجنتيني: "لقد شعرت بشيء خاص، من الصعب العثور على شخص يتحدث بصدق، وتقريبا كل شيء يقوله يحدث على أرض الملعب، لقد فاز مع كل فريق دربه تقريبا".

وكشف: "تجادلنا مرة وحيدة، عندما كنت ألعب مع يوفنتوس أمام مانشستر يونايتد، بدوري أبطال أوروبا".

وعن عدم ارتدائه الرقم 10 في روما، قال باولو ديبالا: "رقم 10 في روما ينتمي إلى الأبد لفرانشيسكو توتي.. ارتداؤه سيكون مسؤولية فريدة".

يذكر باولو ديبالا (29 سنة) انضم إلى صفوف روما، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، ونجح في تسجيل 16 هدفا، وصنع 8 أخرى خلال 34 مباراة لعبها بقميص فريق العاصمة "الذئاب" ضمن كل البطولات هذا الموسم.

المصدر: وكالات