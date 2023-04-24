لماذا قد يكون لعب ألعاب الفيديو أمرا جيدا لطفلك؟!

هل تشعر بالقلق من أن طفلك يلعب الكثير من ألعاب الفيديو؟ لا تخف، يمكن أن تساعده في الحصول على وظيفة في المستقبل.

أظهر استطلاع للرأي أن أرباب العمل أعجبوا بشكل متزايد بالمرشحين الشباب الذين يمارسون الألعاب.

وقال أكثر من نصفهم إنهم كانوا أكثر قبولا لتوظيف شخص أظهر كيف ساعدته الهواية على تطوير مهاراته في عالم العمل.

وسأل الاستطلاع، الذي أجراه موقع "يوتيوب"، الجيل Z أيضا عن شعوره بأن الساعات التي يقضونها في ألعاب مثل Minecraft وRoblox يمكن أن تساعد آفاق عملهم المستقبلية.

ومن بين الفوائد التي تم الإبلاغ عنها تحسين التواصل وحل المشكلات، مع تعليم كيفية التعامل بشكل جيد تحت الضغط.

وكشفت الأبحاث التي أجرتها Ofcom العام الماضي أن 71% من البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما لعبوا ألعاب الكمبيوتر عبر الإنترنت.

وكان متوسط الوقت الذي يقضونه في القيام بذلك أكثر من ثماني ساعات في الأسبوع - حيث أبلغ الغالبية العظمى من الآباء عن زيادة منذ الوباء.

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ووجد استطلاع "يوتيوب" لـ500 من المجندين أن أكثر من ثلثيهم قد شهدوا ارتفاعا في عدد الشباب الذين أضافوها إلى سيرتهم الذاتية كهواية.

وقال أكثر من اثنين من كل خمسة - 63% - إنهم سينبهرون باستخدام المرشح لإظهار كيف تمكنوا من بناء المهارات الأساسية. بينما قال 56% إن هذا سيجعلهم أكثر احتمالا لتوظيفهم.

وتساءل الباحثون أيضا عن 1500 من الجيل Z حول كيفية مساعدتهم في الاستعداد لعالم العمل.

وقال واحد من كل اثنين إن علمهم التفكير بشكل أكثر استراتيجية لحل المشكلات.

وبينما قال حوالي الثلث إنها ساعدتهم على الحفاظ على الهدوء في المواقف العصيبة، ومع وجود العديد من الألعاب عبر الإنترنت التي تتطلب الآن من المستخدمين التفاعل مع زملائهم المستخدمين، فقد جعلتهم أكثر ثقة في التواصل.

وقال الدكتور ماثيو بار، الذي أسس أول دورة لدراسات الألعاب في جامعة جلاسكو، إن بحثه أظهر أن ممارسة ألعاب الفيديو ساعدت في "تطوير مهارات توظيف مهمة، مثل التواصل وسعة الحيلة والقدرة على التكيف".

ويمكن للاعب الذكي أن يرى أوجه التشابه بين ما يفعله في لعبة ما، وما قد يتعين عليه القيام به في العمل أو في الجامعة أو الكلية، ويشعر بالثقة في أن لديه أدوات تحت تصرفه لتحقيق النجاح، لأنهم فعلوا ذلك شيء مشابه في لعبتهم المفضلة.

وقال إنه على مدى عقود، كان يُنظر إلى الرياضات الجماعية مثل كرة القدم على أنها طريقة إيجابية للشباب لاكتساب مهارات معينة، و"يمكن قول الشيء نفسه عن ألعاب الفيديو الجماعية".

وقال إيان ستوري، مدير شركة Hays للتوظيف والموارد البشرية: "يمكن أن تكون المهارات المكتسبة من خلال الألعاب ذات صلة كبيرة بسوق العمل اليوم، وقد يُنسب الفضل إلى صناعة الألعاب في المساعدة على تشجيع الأشخاص على الانخراط في قطاع التكنولوجيا، خاصة في المجالات التي تتطلب مهارات- باختصار، مثل التنمية.

وعندما يتعلق الأمر بتضمين الألعاب كجزء من سيرتك الذاتية، فإن الأمر يتعلق بكيفية جعلها ذات صلة بالوظيفة التي تتقدم لها، أو كيف تجعلك أكثر إثارة للاهتمام كموظف محتمل.

المصدر: ديلي ميل