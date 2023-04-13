"تنين البحر" يظهر قبالة شواطئ لبنان (فيديو)

رصد مواطنون لبنانيون بعد غروب يوم الخميس، قبالة شواطئ البترون، ظهور ما يعرف بـ"تنين البحر".

وأفاد موقع "لبنان 24" الإخباري بأن الظاهرة التي لفتت أنظار المواطنين حصلت عقب هطول الأمطار.

وتحدث ظاهرة التنين البحري عندما تنخفض درجة حرارة الهواء في السماء فجأة إلى نقطة أقل بكثير من درجة حرارة الهواء بالقرب من سطح الماء وعادة ما تكون عاصفة مصحوبة برياح عاتية، وبرد وبرق متكرر، حيث يعتبر تطورا لنزول العواصف الرعدية.

المصدر: RT + "لبنان 24"