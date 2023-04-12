مصر.. أحكام بإعدام 7 مدانين بـ"مشاجرة المنصورية" الدموية

حكمت محكمة جنايات أسوان بالإعدام على سبعة متهمين في قضية "مشاجرة المنصورية" بمركز دراو.

وفي تفاصيل قرار المحكمة، قرّرت المحكمة في جلستها الحكم بالإعدام شنقا على 7 متهمين منهم شخصان غيابيان وهما حمادة فهمي، وأشرف أحمد حسب الله، وبلال كامل إسماعيل، وأحمد خالد حسب الله، وشعبان أحمد حسب الله، وأحمد عبد الكريم، وأحمد يوسف.

كما تضمّن أحكام الجلسة أيضا السجن المشدّدة لمدة 10 سنوات ومراقبة 5 سنوات لواحد من المتهمين ضمن واقعة المشاجرة، و2 من المتهمين بالسجن لـ5 سنوات.

وأيضا، قرّرت المحكمة برئاسة المستشار على أحمد مشهور رئيس المحكمة، تغريم عدد من المتهمين من رقم 1 حتى 15 غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مع مصادرة السلاح، بالإضافة إلى براءة عدد 13 شخصا من القضية.

يشار إلى أن أحداث هذه الواقعة ترجع إلى شهر سبتمبر عام 2021، عقِب وقوع مشاجرة كبيرة بين عائلتين، ووصل عدد المتهمين في القضية 28 شخصا وتسببت المشاجرة في عملية قتل وشغب وحرق منازل بين العائلتين.

المصدر: القاهرة 24