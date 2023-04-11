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قارن الجاني بأبي لؤلؤة.. داعية كويتي يعلق على محاولة اغتيال إمام مسجد في الولايات المتحدة (فيديو)

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قارن الجاني بأبي لؤلؤة.. داعية كويتي يعلق على محاولة اغتيال إمام مسجد في الولايات المتحدة (فيديو)
RT
محاولة اغتيال إمام مسجد في الولايات المتحدة
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علّق الداعية الكويتي نبيل العوضي على محاولة اغتيال إمام داخل مسجد "عمر بن الخطاب" أثناء صلاة الفجر بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وقارن الداعية الكويتي في تغريدة على "تويتر" بين عملية الطعن، وقتل عمر بن الخطاب على يد أبي لؤلؤة المجوسي.

وقال: "على خطى أبي لؤلوة المجوسي الأول!! في مسجد عمر بن الخطاب وفي صلاة الفجر يتقدم الخبيث مخترقا الصفوف ليطعن الإمام وهو ساجد!.. في ولاية نيوجرسي الأمريكية، نجا الإمام وتم القبض على المجرم والحمد لله".

ووثق مقطع فيديو من داخل مسجد عمر بن الخطاب في مدينة باتيرسون بولاية نيوجيرسي لأمريكية، لحظة مهاجمة الرجل الثلاثيني الإمام سيد نقيب 65 عاما، خلال إمامته المصلين في صلاة الفجر، وطعنه في ظهره.

واعتقلت الشرطة المتهم الذي يدعى شريف زوربا ويبلغ من العمر 32 عاما، وقالت إنه يواجه عددا من التهم بما في ذلك محاولة القتل.

وأشارت السلطات إلى أن المتهم زوربا زار المسجد عدة مرات قبل الهجوم.

اغتيال عمر بن الخطاب

وعمر بن الخطاب كان الخليفة الثاني بعد أبي بكر الصديق، توفي عام 23 هـ بعد أن تعرض للطعن من قبل أبو لؤلؤة المجوسي خلال صلاة الفجر في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وقد ألقي القبض على الجاني وقُتل في العام نفسه.

وحسب المصادر التاريخية، فإن عمر بن الخطاب تعرض للطعن بسكين مسموم في المسجد النبوي خلال صلاة الفجر.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن أبو لؤلؤة المجوسي ينتمي إلى الطائفة المجوسية.

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"

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