الداخلية المصرية تعلن المزاد على لوحة سيارة بـ50 مليون جنيه

تواصل وزارة الداخلية المصرية عبر قطاع الشرطة المتخصصة المشرف على موقع "لوحتك دوت كوم"، طرح لوحات السيارات المميزة للبيع بأعلى سعر عن طريق المزايدة الإلكترونية.

وطرحت الداخلية 9 لوحات جديدة أبرزها لوحة "م ي ر 555"، والتي يتنافس على شرائها شخصين ووصل سعرها حتى الآن 50 مليون جنيه مصري، ومن المقرر غلق باب المزاد عليها في 28 مارس الجاري.

واللوحة الثانية تحمل أرقام وحروف "ع ج م 1111"، ويتنافس على شرائها شخص واحد، ووصل سعرها حتي الآن إلى 75 ألف جنيه مصري، ومن المقرر غلق باب المزاد عليها يوم 28 مارس الجاري.

أما اللوحة الثالثة فهي "م هـ م 2"، ويزايد لشرائها شخصين، ووصل سعرها حتي الآن 455 ألف جنيه مصري، ويغلق باب التزايد عليها يوم 28 مارس الجاري.

وتحمل اللوحة الرابعة بالمزاد أرقام وحروف "ج هـ م 1111"، ويتنافس على شرائها 3 أشخاص، ووصل سعرها حتي الآن إلى 315 ألف جنيه مصري، ومن المقرر غلق باب المزاد عليها يوم 26 مارس.

واللوحة الخامسة "ر ر ر 3"، يتنافس على شرائها شخص واحد، ووصل سعرها حتي الآن إلى 425 ألف جنيه مصري، ومن المقرر غلق باب المزاد عليها يوم 28 مارس الجاري.

أما اللوحة السادسة "و ل 5555"، يتنافس على شرائها شخصان، ووصل سعرها حتي الآن إلى 110 ألف جنيه مصري، ومن المقرر غلق باب المزاد عليها يوم 28 مارس الجاري.

واللوحة السابعة فهي "أ ل أ 6666"، ويتنافس على شرائها شخصان، ووصل سعرها حتي الآن إلى 120 ألف جنيه مصري، ومن المقرر غلق باب المزاد عليها يوم 28 مارس الجاري.

أما اللوحة الثامنة فهي "أ أ أ 222"، ويتنافس على شرائها 5 أشخاص، ووصل سعرها حتي الآن إلى 211 ألف و 112جنيه مصري، ومن المقرر غلق باب المزاد عليها يوم 28 مارس الجاري.

اللوحة التاسعة والأخيرة "س م و 555" يتنافس على شرائها شخصان، وصل سعرها 120 ألف جنيه مصري، من المقرر غلق باب المزاد عليها يوم 28 مارس الجاري.

كانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن تجاوز إجمالي مبيعات اللوحات منذ البدء في خدمة المزاد الإلكتروني منتصف عام 2017 وحتى الآن حاجز الـ300 مليون جنيه، ويذهب ريعها جميعا لدعم صندوق تحيا مصر.

المصدر: "مصراوي"