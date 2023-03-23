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كوريا الجنوبية.. فرار حمار وحشي من حديقة للحيوان لساعات قبل إعادته

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كوريا الجنوبية.. فرار حمار وحشي من حديقة للحيوان لساعات قبل إعادته
AP
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فرّ جحش حمار وحشي من حديقة للحيوان في سيئول، حيث تجوّل لساعات في شوارع العاصمة المزدحمة قبل أن يتمكن رجال الطوارئ من العثور عليه، واقتياده إلى حظيرته.

وقال تشوي يي را، المسؤول بالحديقة، إن الحمار الوحشي الذي اسمه سيرو، والذي ولد في حديقة الحيوان عام 2021  حالته مستقرة وقام أطباء بيطريون بفحصه مساء الخميس.

وأضاف أن حديقة الحيوان تحقق في كيفية تمكنه من الفرار. 

ولم تتأكد على الفور تقارير إعلامية أفادت بأن صغير الحمار الوحشي دمر جزءا من سياج خشبي قبل فراره في نحو الساعة 2:50 ظهرا.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد مقاطع مسجلة مصورة للحمار الوحشي وهو يهرول وسط صفوف سيارات كانت تنتظر الضوء الأخضر عند أحد التقاطعات.

وتمكنت الشرطة وعمال الطوارئ من محاصرة الحمار الوحشي بعد أن دخل زقاقا ضيقا بين المنازل وأطلقوا عليه طلقة مهدئ، للتمكن من الامساك به.

ولم ترد تقارير فورية عن تسبب صغير الحمار الوحشي في إصابة أشخاص او تدمير ممتلكات.

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المصدر: أ ب 

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