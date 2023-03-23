تقرير: نصف الكوريين الجنوبيين لا يريدون الزواج ولا يرغبون بالإنجاب

أظهر تقرير حكومي في كوريا الجنوبية أن نصف السكان يرون أن الزواج، والولادة بعد الزواج ليسا ضروريين، مما يوضح الأزمة الديموغرافية في البلاد وسط انخفاض قياسي في معدل المواليد.

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وقال 50% فقط من الكوريين الجنوبيين الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما أو أكثر إن الزواج أمر لا بد منه. من بين المستطلعين الذكور، أعرب 55.8% عن دعمهم للزواج، لكن 44.3% فقط من المواطنات أعربن عن دعمهن للزواج، وفقا للتقرير الصادر عن وكالة الإحصاء الكورية حول المؤشرات الاجتماعية للبلاد لعام 2022.

وأظهر التقرير أنه بينما قال 65.3% من الكوريين الجنوبيين إن الولادة ضرورية بعد الزواج، انخفضت النسبة إلى 41.1% بين المراهقين، وهو أدنى مستوى بين الفئات العمرية.

من بين هؤلاء في العشرينات من العمر، قال 44% إن الولادة ضرورية للحياة الزوجية، واعتبر 54.7% من هؤلاء في الثلاثينيات من العمر الولادة أمرا لا بد منه.

في عام 2022، بلغ معدل الخصوبة الإجمالي في البلاد، وهو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها، 0.78، وهو أدنى مستوى منذ عام 1970 عندما بلغ المعدل 4.53.

كان رقم العام الماضي أقل بكثير من "مستوى الإحلال" البالغ 2.1 والذي من شأنه أن يحافظ على استقرار عدد سكان كوريا الجنوبية عند 51.5 مليون.

المصدر: يونهاب