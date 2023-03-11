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حلا شيحة بعد خلعها الحجاب: قراراتي الخاطئة منحتني القوة (صور)

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حلا شيحة بعد خلعها الحجاب: قراراتي الخاطئة منحتني القوة (صور)
RT @halashihanew
الفنانة المصرية حلا شيحة
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عادت الفنانة المصرية حلا شيحة للتواصل مع جمهورها من جديد بعدما خلعت حجابها، وحذفت جميع صورها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكدت حلا شيحة أنها تعلمت من خلال قرارتها الخاطئة في حياتها.

ونشرت حلا شيحة صورة لها بدون حجاب عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" وعلقت قائلة: "تعلمت خلال رحلتي في الحياة أن أخطائي ومخاوفي وقراراتي الخاطئة أبعدتني عن حقيقتي، ولكني أدركت أنها منحتني القوة التي أعيشها الآن وجعلتني أرى قدراتي الحقيقية".

من جهة أخرى، تعرضت حلا شيحة لموجة كبيرة من الانتقادات فور نشرها أكثر من صورة لها من غير الحجاب وحذف جميع منشوراتها من صفحتها الشخصية بعد تداول أقاويل تزعم انفصالها عن زوجها الداعية معز مسعود بالتزامن مع عيد ميلادها، إلا أن حلا شيحة التزمت الصمت.

حلا شيحة بعد خلعها الحجاب: قراراتي الخاطئة منحتني القوة (صور)
@halashihanew
حلا شيحة بعد خلعها الحجاب: قراراتي الخاطئة منحتني القوة (صور)
@halashihanew
حلا شيحة بعد خلعها الحجاب: قراراتي الخاطئة منحتني القوة (صور)
@halashihanew
حلا شيحة بعد خلعها الحجاب: قراراتي الخاطئة منحتني القوة (صور)
@halashihanew

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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