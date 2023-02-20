"سندمرك اليوم".. زفاف عريس صيني يتحول إلى كابوس بسبب عشيقاته السابقات (فيديو)

تحول زفاف رجل في الصين من أحد أسعد أيام حياته، إلى كابوس عندما ظهر عدد من عشيقاته السابقات لقلب الحفل رأسا على عقب .

وفي التفاصيل، ذهل الحضور خلال حفل زفاف في قرية هنغدي بمقاطعة يونان الصينية بعرض غير عادي، حيث ظهرت حوالي 12 امرأة خارج مكان الزفاف مع لافتة حمراء كبيرة كتب عليها: "نحن عشيقات تشين سونغ السابقات، واليوم سوف ندمرك".

في البداية، اعتقد الكثيرون أن المشهد المفاجئ جزء من مزحة ودية، ولكن تم الكشف لاحقا أن النساء كن بالفعل عشيقات تشين السابقات اللواتي تعرضن للاحتقار لإفساد يومه الكبير.

ويُظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع النساء يقفن بصمت عبر الشارع من مكان زفاف تشين ويحملن اللافتة الحمراء ليراها الجميع.

وشوهد بعض الضيوف يذهبون إلى النساء ليسألوهن عن احتجاجهن، بينما ذهب تشين وعروسه لمواجهتهن.

وقال تشين سونغ لـ"Feidian Video: "لقد أحرجتني كثيرا..الآن عروستي وعائلتها مستاؤون مني".

ومن المثير للاهتمام، أن العريس اعترف بأنه تصرف بشكل سيء مع بعض صديقاته السابقات في الماضي، لكنه ادعى أنه نشأ وغيّر حياته منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، ورد أن زوجته وأقاربه لا يتحدثون إليه حتى يحصلوا على تفسير مرضٍ لمشهد الزفاف الغريب.

وأضاف تشين: "كنت شقيا عندما كنت أصغر سنا، وأذيت العديد من الفتيات"، مضيفا أنه يأسف لسلوكه السابق ونصح الرجال الآخرين بمعاملة النساء باحترام.

"يجب أن تكون مخلصًا لصديقتك بدلاً من خداعها"، قال تشين، متحدثا عن تجربته.

وبالرغم من التجربة المهينة، لم يحصل تشين على أي تعاطف في مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، حيث اتهمه معظم المعلقين بأنه الشخص الوحيد المسؤول عن مشاكله ونصح عروسه بالركض بعيدا عنه إلى التلال.

وكتب أحد الأشخاص: "كما يقول المثل..النمر لا يستطيع أن يغير مكانه ".

وأضاف آخر: "يجب على العروس أن تشكر فريق العشيقات السابقات..ولو كنت مكانها، سأطلقه على الفور".

المصدر: "odditycentral"