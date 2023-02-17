كازاخستان تكرّم أبطال الاتحاد السوفيتي وتطلق عملات تذكارية تحمل صورهم

أعلن البنك المركزي بكازاخستان عن طرح مجموعة مميزة من العملات المعدنية التذكارية التي حمل بعضها صورا لأبطال الاتحاد السوفيتي.

ومن بين أبرز القطع المطروحة جاءت عملة معدنية تحمل صورة الطيار الأسطوري، وبطل الاتحاد السوفيتي السابق، تالغات بيغيلدينوف، والذي يعتبر من بين أهم الطياريين في تاريخ الحرب الوطنية العظمى.

وحملت بعض العملات المطروحة أيضا صورة مانشوك ماميتوفا، التي كرّمها الاتحاد السوفيتي سابقا كبطلة من أبطال الحرب الوطنية العظمى.

ونقشت على بعض العملات صورة المصارع الشهير، حاجي موقان، بطل الاتحاد السوفيتي، وأول كازاخستاني فاز ببطولة العالم للمصارعة الرومانية.

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وطرح المصرف أيضا قطعا معدنية مميزة رسم على بعضها صور البيوت الكازاخية التقليدية (KIIZ ÚI )، وصورة شجرة الحياة (́ÓMIR SHEJIRESI).

المصدر: nationalbank.kz