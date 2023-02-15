تسجيل نادر.. لقطات جديدة لسفينة "تيتانيك" في قاع المحيط (صور + فيديو)

نشرت مؤسسة "وودز هول لعلوم المحيطات" تسجيلا مصورا نادرا لم يعرض من قبل لحطام سفينة "تيتانيك".

وتؤرخ أكثر من 80 دقيقة عرضت على قناة مؤسسة "وودز هول لعلوم المحيطات" على "يوتيوب" بعض الإنجازات الرائعة لفريق الغوص الذي قاده روبرت بالارد، والتي كانت المرة الأولى التي تشاهد فيها عين بشرية السفينة العملاقة.

ففي رحلة السفينة الأولى من ساوثهامبتون بإنكلترا إلى مدينة نيويورك في أبريل 1912 توفي نحو 1500 شخص بعد أن اصطدمت بجبل جليدي وغرقها في شمال المحيط الأطلسي المتجمد.

واكتشف فريق من "معهد وودز هول لعلوم المحيطات" ومقره ماساتشوستس، بالشراكة مع منظمة الاستكشاف الأوقيانوغرافية الفرنسية، المعهد الفرنسي لبحوث البحار، موقع السفينة على عمق 3780 مترا في الأول من سبتمبر 1985 باستخدام كاميرا تقطر تحت الماء.

AP

AP

AP

وبعد تسعة أشهر، عاد فريق مؤسسة "وودز هول لعلوم المحيطات" إلى الموقع بغواصة بحثية تتسع لثلاثة أفراد والمركبة الاستكشافية جيسون جونيور التي يتم تشغيلها عن بعد، والتي التقطت صورا مميزة لمقصورة السفينة.

ويتزامن إصدار اللقطات مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإصدار فيلم "تيتانيك" الحائز على جائزة الأوسكار في 10 فبراير.

وقال مستكشف المحيطات والمخرج جيمس كاميرون في بيان: "بعد أكثر من قرن من فقدان "تيتانيك" لا تزال القصص البشرية المتجسدة في السفينة العظيمة تتردد، كما هو الحال بالنسبة لكثيرين، شعرت بالذهول عندما غامرت الغواصة والمركبة الاستكشافية بالنزول إلى الحطام وداخله".

وقد ساعد إصدار هذه اللقطات مؤسسة "وودز هول لعلوم المحيطات" في سرد جزء مهم من قصة تمتد عبر الأجيال في أنحاء العالم.

المصدر: أ ب