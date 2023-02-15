عروسان من السعودية اختارا شتاء روسيا لقضاء شهر العسل

قالت يوليا سيونديوكوفا، رئيسة قسم التفاعل مع قطاع السياحة الأجنبية إن عروسين من المملكة العربية السعودية قررا خوض تجربة قضاء شهر العسل في روسيا في فصل الشتاء.

وقالت سيونديوكوفا، لوكالة ريا نوفوستي: "في ديسمبر الماضي، أرسلت إحدى وكالات السياحة والسفر السعودية العاملة في مجال تنظيم الرحلات الفاخرة، عروسين حديثي الزواج لروسيا لقضاء شهر العسل. وقد كانت التجربة فريدة وغير مألوفة خصوصا في هذا الوقت من العام. وقد كانت التجرية ناجحة لدرجة أن وكالات السفر والسياحة في قطر تناقلوا أخبارها".

بحسب سيونديوكوفا، أصبح المسافرون السعوديون مهتمين بالرحلات إلى موسكو بعد قيامنا بعرض تقديمي لموسكو، في أكتوبر الماضي أمام وكالات السياحة السعودية.

"نحن ندرس تنظيم عرض مشابه في البحرين، وهناك احتمالات لتكراره في السعودية، لأن الطلب هناك كان مرتفعا للغاية بعد أكتوبر من العام الماضي.

المصدر: ريا نوفوستي.